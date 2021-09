Un cop acabada la pretemporada amb el Manchester City i veure que no entrava en els plans de Pep Guardiola, el davanter Pablo Moreno repeteix cessió al Girona. L'andalús té ganes de reivindicar-se, després que les lesions el frenessin el curs passat.

LA SEGONA CESSIÓ

«Els canvis sempre són per bé. Crec que aquesta temporada anirà 100% bé. El Girona és dels millors equips de Segona i crec que aquesta temporada anirà bé».

LA FINAL DEL PLAY-OFF

«No me'n vaig anar content perquè no tenia continuïtat i vaig tenir lesions al meu millor moment. Per això volia tornar. Tenia un sabor amarg i volia pagar per tot el que vaig passar l'any passat».

LA TEMPORADA PASSADA

«Vaig tenir petites lesions, requeia, no tenia continuïtat... No era bo per mi. L'experiència de l'any passat m'ha fet canviar».

MÉS RESPONSABILITAT

«M'agrada tenir responsabilitat i ser important. Ho porto bé, no és cap problema per mi».

LA POSICIÓ

«Puc jugar a dalt de punta, extrem... A totes les posicions. On em posi el míster, donaré el millor de mi».

L'EQUIP

«He vist tots els partits de Lliga. Tenim molt bon equip i crec que podem fer molt bones coses aquest any per complir els nostres objectius».