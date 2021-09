La perla de l'Espanyol, Pol Lozano, ha estat presentat aquest migdia com a nou jugador del Girona per aquesta temporada en qualitat de cedit. El migcampista ha destacat que vol «jugar el màxim de minuts possibles» perquè «si faig un bon any, les coses aniran millor i tot depèn de mi». Abans de respondre als periodistes, Pol Lozano ha tingut un record per als afectats de l'accident de trànsit del Girona B. «Ànims als afectats per l'accident. Són situacions difícils, vull desitjar-los el millor», ha dit.

LA POSICIÓ

«Encaixaria més al doble pivot, vaig parlar amb el míster i és el que ell demani. Estic aquí per sumar, no tinc una posició fixa».

L'EQUIP

«Hi ha bon ambient, la primera impressió és bona. La gent és jove i experimentada. Intentarem fer un bon any. Crec que aquest grup està molt bé i el club s'ho mereix».

ELS MIGCAMPISTES

«Els tres som molt joves, però tots tenim coses diferents i ens podem complementar molt bé. Tenim moltes ganes de triomfar i la virtut de ser joves per voler jugar i demostrar. Ibra també és molt bon jugador».

L'ESPANYOL

«L'etapa de l'any passat personalment va ser complicada i col·lectivament bona per l'ascens. Em quedo amb l'aprenentatge de vestidor, saber gestionar emocions. També hi havia gent jove i veterans com aquí. Vaig aprendre tot el que es necessita a Segona per assolir l'ascens».

TORNAR A L'ESPANYOL?

«De moment, estic cedit aquesta temporada. La que ve tornaré a l'Espanyol, però no penso en res més que aquest any. Vull jugar els màxims minuts possibles, ningú et regala res. Si faig un bon any, les coses aniran millor i tot depèn de mi».

SPORTING

«Afrontem el partit com si fos l'últim. Si no jugues cada partit així, crec que les teves esperances de victòria baixen molt. S'ha de jugar al màxim. Si el míster considera que haig de jugar d'inici ho faré, si no a la segona part i si no sumaré des de la banqueta».