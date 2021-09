Després de les presentacions del migcampista Pol Lozano i el davanter Pablo Moreno, l'expectativa a la sala de premsa de Montilivi estava posada en la valoració del mercat de Quique Cárcel. El director esportiu va donar per tancada la darrera jornada del mercat de fitxatges a quarts de 20 h amb la rescissió de Gerard Gumbau per anar a l'Elx i el retorn de Pablo Moreno, però espera tancar unes quantes incorporacions més de jugadors lliures com podria ser la de Borja García després de rescindir amb l'Osca. «El pressupost està excedit, però si pot venir algú per millorar el que necessitem la propietat ho valorarà».

LA VALORACIÓ DEL MERCAT

«La valoració és de principi de temporada. Molta il·lusió i una idea que tenim clara des de fa temps. Hi ha uns objectius creats quant a propietat i desenvolupament de jugadors. És un somni el que estem vivint. Fa anys, quan vaig venir, volia jugadors de la base al primer equip i és del que em sento més orgullós. Que debutin els joves de la base. És un treball de molta gent amb una idea de futbol. Estic molt il·lusionat amb l'entrenador perquè reuneix tot el que vol el projecte: creu amb la joventut i fa millors als jugadors. Després de tot el que ens ha passat amb anys espectaculars i final molt durs, tornar a sentir il·lusió és el que tenia ganes. Tenim una plantilla competitiva amb gent molt jove i també veterans que són un privilegi tenir-los. Tot i les limitacions a nivell de pressupost, la propietat ens ajuda. Sabia que el mercat seria difícil pel pressupost, però em sento content i il·lusionat. Objectius pas a pas i dia a dia. 52 punts primer. És una lliga molt díficil amb grandíssims equips».

MÉS REFORÇOS?

«El mercat es va tancar ahir. Hi ha jugadors lliures i tenim un problema pel pressupost, però si hi ha alguna opció i entre tots creiem que ens pot fer millors, potser passarà alguna cosa. El pressupost i els propietaris decideixen. En principi, la plantilla es va tancar ahir.

LA SORTIDA DE GUMBAU

«Gumbau sap des del principi de mercat que pel que fa a pressupost teníem problemes i havíem d'intentar baixar pressupost per alguns jugadors. Vaig parlar amb ell i l'agent, d'intentar escoltar alguna opció bona si li venia perquè necessitàvem reduir pressupost. Ahir li va sortir un Primera, entenc que és gironí i sent molt els colors. L'objectiu s'ha escapat per un gol en els dos anys, té l'espineta. Li hauria agradat quedar-se».

MENYS GIRONINS A L'EQUIP

«Ha tornat Juncà i recordo que hi ha una gran aposta pel futbol base. En traiem molts d'allà. Hi ha un treball al darrere que el fa molta gent de la base i és brutal. Parlo molt d'això perquè mereixen un gran reconeixement. Els nanos estan mostrant qualitat i creixement. L'altre dia van jugar tres titulars i van sortir dos més de la base. Penso que aquest orgull gironí està viu i ho sento. Jo em sento un més de Girona. Han de ser jugadors que sentin els colors i hi ha molta gent que sent aquests colors».

EL LÍMIT SALARIAL

«La plantilla segueix excedida. Els propietaris estan fent un esforç brutal. Aquesta és la realitat. Venim de contractes de fa molts anys, de Primera... Això ens paralitza. Hem reduït molt el pressupost i crec que ara tenim una plantilla més compensada. Que marxi Gumbau allibera coses, però si no haguéssim fet els mateixos fitxatges de manera ajustada».

EL FONS D'INVERSIÓ

«L'acord no el controlo, però si s'està fent és pel problema que té el futbol a Espanya. Les grans figures han marxat i a escala de pressupost els clubs necessiten aquesta injecció per jerarquitzar l'equip. Servirà per millorar el pressupost, però no sé ben bé les condicions».

LA RENOVACIÓ D'ARNAU

«Contents que Ibra hagi arribat a un acord. Creiem amb ell, pot fer un pas endavant. Que ahir renovés és important per la progressió que tenim. Arnau té edat de juvenil encara i està participant com a jugador important de l'equip. Segueix creixent. És important dins l'estructura i la idea és ajudar-lo a fer els passos idonis perquè faci la seva carrera aquí».

BORJA GARCÍA

«No l'he de descobrir jo. És un jugador excel·lent que et dona coses diferents. Si s'hagués pogut donar ahir la situació econòmica, l'haguéssim fet. La sorpresa va ser que ahir va rescindir. Està lliure i hi ha opcions, però el tema és el pressupost i que ell vulgui venir. Hem de pensar més a quadrar pressupost perquè pugui passar, que no pas una altra cosa. Ja va ser un jugador important per Míchel. Sabem el nivell que té. El coneixem tots. Un jugador d'atac ha arribat amb Pablo Moreno. Mamadou Sylla, havia de marxar. Confiem molt en Nahuel Bustos, per això l'hem tornat a cridar».

ELS RETORNS

«Cadascú té la seva opinió. Intento crear el millor equip possible des de la nostra perspectiva i realitats que tenim com a club. Les opinions són respectables, però molta gent no sap la realitat del dia a dia ni el que el míster vol. Si tornem a Juncà, Bustos o Pablo és perquè creiem que ens poden aportar alguna cosa. Tenim una idea molt clara i no fem les coses perquè sí. Tornarem a lluitar per objectius i fer l'equip més competitiu possible al míster».

MÍCHEL

«Tenim una sort molt gran de tenir-lo. Transmet seguretat, alegria i creença amb els joves. Tinc molta confiança amb ell perquè m'ho demostra en el dia a dia i m'ho posa molt fàcil. Li agradaria tenir Mamadou, però sabia que òbviament no es quedaria. Em va demanar que Stuani es quedés i està aquí. Va venir aquí per la idea de club que tenim, sap la tipologia de fitxatges que faig i el que ell volia. Ja no som els favorits, però volem seguir donant guerra».

L'APOSTA DE LA PROPIETAT

«Creuen molt amb la manera de fer el projecte. Estan superimplicats i han fet una injecció econòmica important. Hi va haver pèrdues, les han assumit i segueixen apostant pel club. Tenim una bona imatge i els jugadors volen venir. És gràcies al que hi ha al darrere. La Lliga marca unes línies i això influeix. A Primera tot seria més fàcil perquè els pressupostos són diferents».

DELS PETITS DE LA LLIGA?

«Hem de ser conscients d'on venim. Venim de Primera i anys anteriors amb episodis molt durs. Venim d'un descens traumàtic i dos anys de crueltat. Si penses que estaràs a dalt de seguida, és molt complicat. Viure el que hem fet aquests anys, és molt complicat. Som un equip que ha d'anar amb la realitat i la prudència per davant. S'ha fet un equip competitiu».

LA SITUACIÓ

«La Segona B és una lliga que tenim supercontrolada, però també hi ha una gran aposta pels joves d'aquí. Si vols lluitar per coses molt importants, tot no es pot. Corredera és un jugadoràs, però si tinc jugadors molt semblants, no el puc firmar. No faré un fitxatge si hi ha gent de la casa que ho pot fer igual».

EL LÍMIT SALARIAL

«Una cosa és el límit i l'altra que el pressupost del club estigui sobrepassat. Si fas pèrdues cada any de 4 milions, aquest pastís se'l menja algú. Per això comento la gran aposta que fa la propietat. En els últims tres anys, el Girona ha fet unes vendes molt importants i per això fa que tinguem aquests pressupostos. Per això apostem per gent jove».

ELS JUGADORS

«Són conscients de la realitat del club i per això intenten col·laborar com ha fet Stuani».

EL SEU FUTUR

«Em preocupa poc. Fa vuit anys que sóc un afortunat. Estic al club que m'ha fet créixer més en l'àmbit professional i personal. Prendre'm un descans, potser no aniria malament, però no sóc ximple. Sé que el futbol és una professió difícil i tinc els peus a terra».

FRANCISCO

«Han sigut un any i uns mesos molt intensos. L'equip va perdre l'oportunitat de pujar a Primera dues vegades d'una forma cruel. Hi havia un cansament per part dels dos. Vam mirar la situació i vam decidir que seria el millor buscar una nova il·lusió. Va passar de manera natural i acord mutu. Li estic molt agraït. No hem aconseguit el que volíem, però estic molt orgullós de la seva feina».