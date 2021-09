El que semblava un impossible pot convertir-se en una realitat. El retorn de Borja García al Girona és més a prop de concretar-se després de rescindir el seu contracte amb l’Osca quan només faltaven deu minuts perquè tanqués el mercat de fitxatges dimarts a mitjanit. Condicionat pel pressupost excedit, el club gironí va estudiar totes les vies per reincorporar-lo sense èxit. «Si s’hagués donat la situació econòmica, estaria fet», va explicar ahir Quique Cárcel. Ara, però, en panorama ha canviat perquè el mitjapunta madrileny és lliure i pot negociar amb l’equip que vulgui.

«No l’he de descobrir jo a Borja. És un jugador excel·lent que et dona coses diferents. Si s’hagués donat la situació econòmica, estaria fet. La sorpresa va arribar quan va rescindir. Està lliure i hi ha l’opció, però tot dependrà del budget i també que ell vulgui venir. Hem de pensar més en quadrar el pressupost que no pas una altra cosa», va reconèixer Cárcel. En aquest sentit, el director esportiu, que va recordar una vegada i una altra la complicada situació econòmica del club, va dir que «en principi, la plantilla es va tancar dimarts» però que encara queda la via de jugadors lliures i «si hi ha alguna opció que entre tots creiem que pot fer-nos millors, estudiarem una altra vegada el pressupost i la propietat decidirà». «Potser passarà alguna cosa més», va afegir.

En el cas que es concreti l’operació, Borja García coincidirà un altre cop amb Míchel. El tècnic també beneeix la seva possible arribada. «El coneixem tots. Sabem el nivell que té i ja va ser un jugador important per Míchel», va comentar Cárcel. D’altra banda, Borja García va acomiadar-se de l’Osca: «Ha sigut un any difícil. Personalment, no he aconseguit donar el que m’hauria agradat i el que us hauríeu merescut. Per això, me’n vaig amb un sentiment de tristesa», va apuntar el futbolista en el seu adeu.