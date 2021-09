El Girona rep demà l'Sporting a Montilivi després d'haver tastat el gust de la derrota per primera vegada aquesta temporada dissabte passat a Ponferrada (2-1). Míchel Sánchez té tota la plantilla a disposició tret Santi Bueno, encara lesionat i d'Arnau Martínez, convocat amb la selecció espanyola sub19. El tècnic madrileny ha destacat que està «encantat» amb la plantilla que té alhora que ha deixat ben clar que hi guarda un lloc per a Borja García. «Vull que vingui i ell vol venir. No sé com està la cosa». Pel que fa a Aday, Míchel ha assegurat que «l'hem tingut en ment» però la situació pot haver canviat. «Pot ser que ens hi càpiga però no sé si hi arribarem econòmicament. Avui dia no tenim la sensació que es pugui incorporar un jugador en aquesta posició», ha dit sobre l'excapità.

LA SETMANA

«Ha estat curta però molt bona. Veníem tocats per la derrota. Ens va fer mal i ens agrada que fos així, perquè vol dir que tenim una exigència alta. Ara ens volem reivindicar amb la nostra gent i mirarem d'oferir la millor imatge possible per sumar els tres punts. Vam sortir dolguts de Ponferrada».

LA PLANTILLA

«Tenim vint professionals més quatre nois del planter. Una desena tenen experiència de molt de nivell a la categoria i també tenim joves amb un talent brutal. Estic encantant amb la plantilla que tinc. És il·lusionant treballar-hi i dependrà de la nostra disciplina, ser un equip cada cop més bo. L'important dels joves és on arribaran, no on són. Tinc la il·lusió de ser un equip amb dinàmica i energia molt agressiva cap al rival i tenim els jugadors idonis per això».

BORJA GARCÍA

«Tenim fitxes lliures i si hi ha alguna oportunitat de mercat... He tingut Borja com a entrenador i he estat company seu. Tinc la sensació que ens pot ajudar però no sé com està la seva situació. Si ve serà un jugador important, ens ajudarà perquè el club i la ciutat valoren molt la seva arribada. Jo vull que vingui i em sembla que vol venir».

SENSE MÉS DAVANTERS

«En Pablo incorpora la polivalència que ens mancava. De Bustos en buscarem la seva millor versió en profunditat. Per dins tenim molts jugadors i ens podem equivocar i ofegar-nos. Bustos, Stuani i Moreno hauran de mirar situacions d'última passada, profunditat i desmarcada. Necessitem Pablo en aquesta posició. És jove, ve del Barça, de la Juve i del City. L'hem de posar al camp i veure on vol anar. Aquesta disciplina, agressivitat i sensació de ser un equip amb energia ens l'han de donar jugadors d'aquest estil. Com ell i Bustos. No ens podem quedar amb la passada i situacions intermitges. Pablo té això i ens ho pot donar».

ÚLTIM DIA DE MERCAT

«Vaig estar veient una sèrie de futbol americà (Last Chance) a Netflix. Ja sabíem al matí que en Gumbau sortiria i era l'únic que passaria. La resta estava tot controlat. L'única cosa era la possible incorporació d'un jugador més».

ADAY

«L'hem tingut en ment però no sé la possibilitat. En aquesta posició tenim l'Arnau, Calavera i Valery, que pot fer de carriler si juguem amb tres centrals. Pot ser que ens hi càpiga però no sé si hi arribarem econòmicament. Avui dia no tenim la sensació que es pugui incorporar un jugador en aquesta posició».

MIG DEL CAMP

«L'Aleix té experiència, en Samu també tot i que sigui més ofensiu...Per dins tenim cames i futbol. No em manca de res. La sortida d'en Gumbau, ja la sabíem. També hi havia la possibilitat de Samu Sáiz i algun altre que pogués sortir. Ningú havia mentit aquí. Ha millorat perquè ha anat a Primera. Per nosaltres, el mig del camp és de molt de nivell. Tenim cames, agressivitat, polivalència amb jugadors que poden fer de 6 o de 8...No ens manca de res».

L'SPORTING

«És un rival molt exigent. Només ha encaixat un gol i ha estat a pilota aturada. Ens volem reivindicar i sumar de tres en tres a casa. Necessitem fer un gran partit per engrescar la nostra afició. La pressió i necessitat ens han de donar un punt d'energia per guanyar duels. L'Sporting és un gran euip que pot treure la pilota i jugar al contracop. Perden en Djurdjevic però tenen alternatives».

LATERAL DRET

«Sense l'Arnau, tenim les opcions de Calavera o Valery. En Jordi és el jugadors més característic per fer-ho. Triarem. Tots dos estan entrenant molt bé. L'Arnau és important perquè estava jugant però tenim jugadors per competir al cent per cent».