El Girona ha anunciat aquesta tarda el fitxatge de Borja García, que signa per dues temporades, fins el 2023. El madrileny torna a Montilivi, on hi va jugar des del 2015 al 2021, com a agent lliure després de rescindir contracte amb l'Osca dimarts a la nit. La seva arribada és una petició de l'entrenador Míchel Sánchez que el coneix bé de la seva etapa al Rayo i a l'Osca i sap què pot oferir a l'equip.