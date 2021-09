Sense gol ni solidesa defensiva, difícil. El Girona ha encaixat la segona derrota consecutiva davant l’Sporting aquesta nit a Montilivi (1-2). Els de Míchel han pagat cars els errors a partir del mig del camp cap a enrere amb dos gols que no hi ha hagut manera d’aixecar, malgrat intentar-ho. S’arribava amb velocitat, deixant detalls de qualitat, però Stuani i Bustos segueixen lluny de les expectatives de cara a porteria. Tant, que el juvenil Ureña ha generat més perill que ells. Ha estat, però, Pol Lozano l’encarregat de retallar distàncies amb un autèntic golàs al tram final en el seu debut amb la samarreta blanc-i-vermella. No hi ha hagut temps per més. Per acabar-ho d’amanir, Juncà ha hagut d’abandonar el terreny de joc a la primera part per una lesió.

Després de conèixer la primera derrota davant la Ponferradina (2-1), Míchel no s’ho ha pensat dues vegades a l’hora d’introduir petits canvis a l’onze. Samu Sáiz s’ha quedat a la banqueta, de la mateixa manera que Gabri. Al seu lloc hi han sortit Nahuel Bustos i Ureña. També n’ha fet als laterals. Condicionat per la baixa d’Arnau (amb la selecció sub19), Calavera ha tornat a ser titular i s’ha estrenat d’inici Juncà per Jairo -tot i que per poca estona.

El partit ha començat entretingut. L’Sporting de seguida ha posat a prova Juan Carlos amb un xut llunyà de Pedro que el porter ha aturat amb seguretat. Els gironins n’han tingut una de clara en la rèplica, però Baena s’ha passat dos pobles quan ha rebut la pilota. Després d’una bona jugada de Calavera, el lateral l’ha passat a Ureña i el juvenil ha fet la resta. Un caramel a dins l’àrea que Baena no ha sabut aprofitar, enviant la pilota als núvols (min. 3). El Girona ho intentava per la dreta, però feia aigües en defensa i al mig del camp. Juan Carlos ha hagut de sortir per escapçar amb el peu un xut de Campuzano, sol davant del porter. No ha pogut frenar Gaspar, marcant un gol després de desfer-se de Bernardo i Juanpe (min. 15), També l’ha tingut Fran Villalba, amb un cacau que ha sortit desviat.

Faltava poc per arribar a la primera mitja hora de joc, quan Juncà s’ha lesionat i ha hagut de ser substituït per Jairo. Li ha costat un munt al Girona treure el cap a l’àrea contrària davant la pressió dels de David Gallego, encara que quan ho feia hi arribava ràpid. Ureña era l’única espurna, però, sense la determinació de Stuani o Bustos, poca cosa podia fer. Bustos ho ha intentat sense èxit després de rebre una pilota d’Aleix García que Mariño ha aturat en dos temps perquè primer se li havia escapat per sobre. Abans del descans, Fran Villalba ha obligat Juan Carlos a estirar-se per desviar a córner el seu xut.

La segona part no podia posar-se pitjor per al Girona. Montilivi s’anava desesperant i amb raó perquè el gol dels de Míchel no arribava. L’Sporting sí que ha trobat el segon amb una rematada de Valiente al segon pal (min. 58). Stuani ha tornat a fallar una ocasió de les que per ell haurien de ser bufar i fer ampolles, perdonant davant Mariño en rebre una assistència de Samu Sáiz, que havia entrat per Bustos. El madrileny després n’ha tingut una a les seves botes, però l’ha enviat al damunt del travesser. Més a prop hi ha estat Ureña, deixant a tots els assistents bocabadats amb una gran jugada personal. Faltaven deu minuts, quan Míchel ha fet un triple canvi amb Sarmiento, Gabri i Pol Lozano, que ha debutat, per Baena, Calavera i Terrats. El migcampista cedit per l’Espanyol s’ha estrenat de la millor manera, retornant l’esperança amb un golàs des de fora l’àrea (min. 86). El Girona s'ha quedat sense temps amb la primera derrota a Montilivi, la segona consecutiva a la Lliga.

FITXA TÈCNICA

Girona: Juan Carlos, Calavera (Gabri, min. 79), Bernardo, Juanpe, Juncà (Jairo, min. 29), Terrats (Pol Lozano, min. 79), Aleix García, Baena (Sarmiento, min. 79), Bustos (Samu Sáiz, min. 58), Ureña i Stuani.

Sporting: Mariño, Kravets, Valiente, Babin, Bogdan, Gragera, Fran Villalba (Berrocal, min. 89), Pedro, Gaspar (Berto, min. 88), Aitor (Nacho Méndez, min. 72) i Campuzano (Pablo Pérez, min. 63).

Gols: 0-1, min. 15: Gaspar; 0-2, min. 58: Valiente; 1-2, min. 86: Pol Lozano.

Àrbitre: Trujillo Suárez (Comitè de Tenerife). Ha amonestat Terrats (Girona); Gragera (Sporting).

Estadi: Montilivi, 2.141 espectadors.