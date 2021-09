Míchel planteja una petita sacsejada a l'onze titular d'aquest vespre contra l'Sporting. L'entrada de Bustos per Samu Sáiz i d'Ureña per Gabri són les dues de les novetats d'un onze on també hi són Calavera, en el lloc d'Arnau Martínez, amb la selecció sub19, i David Juncà, en el de Jairo Izquierdo.

Girona: Juan Carlos, Calavera, Juncà, Bernardo, Juanpe, Terrats, Aleix Garcia, Baena, Stuani, Bustos i Ureña.

A la banqueta hi són: Ortolà, Jairo, Kebé, Sarmiento, Samu Saiz, Valery, Pol Lozano, Gabri, Loïc, Artero i Castroviejo.