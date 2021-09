Un cop Borja García va rescindir dimarts passat, a pocs minuts per la mitjanit, era qüestió de poc temps que el Girona anunciés el seu fitxatge. Dos dies i mig, concretament s’ha trigat. La voluntat claríssima del jugador de tornar i el desig de Míchel Sánchez de tenir-lo a la plantilla va fer que tots els camins duguessin a Montilivi. L’escull de la rescissió amb l’Osca es va salvar sobre la botzina dimarts i amb el mitjapunta madrileny fent un esforç econòmic per poder tornar on ha viscut els millors moments de la seva carrera futbolística. Amb 30 anys, Borja García obre una nova etapa amb el Girona, amb qui signa un contracte de dues temporades, fins el juny del 2023.

Borja García s’integrarà avui a la dinàmica de l’equip a les ordres d’un Míchel que ja el va tenir la temporada passada a l’Osca i amb qui va compartir vestidor al Rayo Vallecano (2008- 2011). El madrileny ha fet una pretemporada una mica estranya amb l’Osca perquè va donar positiu per COVID a mitjan juliol. Això i la intenció, tant del club com del jugador de no continuar lligats, va fer que no participés en cap partit amistós aquest estiu. Borja García tenia encara dues temporades més de contracte amb els aragonesos, que van pagar traspàs al Girona pel seu fitxatge ara fa només un any.

El retorn de Borja García afegeix més qualitat a la zona de tres quarts central. El madrileny s’afegeix així a jugadors molt ben dotats tècnicament com Samu Sáiz o Álex Baena, amb els quals Míchel confia que s’hi entengui per treure el millor futbol. En aquest sentit, Borja García és un perfil de jugador que pot actuar rere el davanter centre en un 4-2-3-1 o bé en un dels interiors en un 4-3-3. A Girona també ha jugat forces ocasions com a extrem en aquest darrer sistema, tot i que, com en el cas de Samu Sáiz, no s’hi troba tan còmode.

Als seus 30 anys, doncs, el de Villaverde enceta una segona etapa a Montilivi, on de moment, ja hi acumula 192 partits i 18 gols. Ara, Míchel té la missió de posar-lo en forma i endollar-lo mentalment per tal que ensenyi la millor versió i pugui ser un jugador diferencial. El mitjapunta s’entrenarà aquesta setmana amb el grup i qui sap si Míchel l’inclou ja a la llista per desplaçar-se a Màlaga el cap de setmana que ve. El tècnic, que ja li havia obert la porta amb els braços oberts en la prèvia del partit contra l’Sporting, va felicitar-se per la concreció del fitxatge anit, després de la derrota contra els asturians. Va assegurar que Borja «arriba amb molta il·lusió» i que ara «ha de demostrar i ajudar-nos amb tota la qualitat que té». Espera, en aquest sentit, que es pugui posar a punt ben aviat després que aquesta temporada no hagués anat a cap partit ni convocat amb l’Osca.

El proper partit del Girona serà el proper diumenge 12 de setembre a Màlaga (21.30), una sortida difícil, i més per a un equip que ve de sumar 4 de 12 punts en l’inici de lliga. I per acabar-ho d’adobar el següent rival, a Montilivi, és un altre os, el Valladolid de Pacheta, clar favorit a pujar a Primera. Míchel haurà de seguir treballant per aconseguir equilibrar l’equip i evitar la falta de contundència que fins ara està demostrant.