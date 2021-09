Que el millor jugador del partit fos Óscar Ureña diu molt de la bona salut del planter del Girona. Això, ningú ho posa en dubte. Alhora però, que un juvenil fos la principal arma del Girona evidencia el problema ofensiu d’un equip que va decidir tancar el mercat sense incorporar cap més davanter centre. Ahir, entre la poca punteria i les greus facilitats defensives concedides, el Girona va encaixar la segona derrota consecutiva, la primera del curs a Montilivi contra un Sporting, més m adur i que va tenir el partit controlat en tot moment. Segurament si Baena no hagués enviat als núvols la primera ocasió clara el partit hauria estat un altre, però la realitat és que David Gallego va guanyar la partida a Míchel i l’Sporting es va endur els tres punts de l’estadi. Un gol en un contracop de Gaspar Campos a la primer part i una altre, d’imperdonable, a pilota aturada al quart d’hora de la represa van fer missió impossible puntuar ahir per a un Girona, embossat i la punteria desafinada. El golarro de Pol Lozano va arribar massa tard.

No li va tremolar el pols a Míchel per sacsejar l’onze titular després de la derrota a Ponferrada (2-1). A banda del relleu obligat d’Arnau Martínez, amb la selecció sub19, per Calavera, el tècnic també va fer entrar a l’equip Juncà per Jairo al lateral esquerre, Ureña per Gabri a l’extrem i Bustos per Samu Sáiz a la mitjapunta. Tot plegat per mirar de recuperar les sensacions perdudes davant un Sporting amb baixes però sempre exigent. Els asturians van començar mossegant i molt d’entrada cercant un gol matiner que els donés avantatge aviat. Pedro Díaz, de lluny va avisar. El Girona va saber-se treure la pressió de sobre i a punt va estar d’encarar-se el partit només començar. De fet, encara ningú sap com Baena va enviar la pilota gairebé al pàrquing de la Universitat després d’una gran passada enrere d’Ureña.

El partit havia començat divertit amb alternatives a les dues àrees. El Girona trepitjava àrea visitant però veia com l’Sporting filtrava massa pilotes entre els centrals que deixaven clares situacions de gol. Juan Carlos va salvar amb una gran intervenció un un contra un davant Campuzano, però no hi va poder fer res per evitar en una acció calcada a l’anterior, que Gaspar Campos el superés. El Girona tenia la pilota sí, però també una fuita pel mig de la defensa i l’Sporting ho aprofitava. Bernardo i Juanpe estaven exposats, cada vegada que Campuzano, Gaspar Campos, Fran Villalba i Aitor García intercanviaven les seves posicions. Els tres atacants asturians els marejaven. L’Sporting feia bona l’absència del seu golejador Djurdjevic per fer anar de corcoll els defenses gironins. El partit feia pujada altre cop només començar (m.15). Tocava remar.

El gol va fer mal a un Girona que va continunar concedint facilitats a l’Sporting que va estar a punt d’ampliar l’avantatge en una passada de la mort a la qual Aitor García no hi va arribar per ben poc. El Girona no despertava. Necessitava una espurna, entre els molts jugadors de qualitat que tenia al camp, per entrar al partit i connectar, de passada, amb l’afició. Bustos va fregar l’empat després d’una bona passada d’Aleix Garcia. L’Sporting, amb el partit controlat, tenia ben lligat Stuani entre Babin i Valiente i només patia, una mica, amb les fogarades d’Ureña per la dreta. Abans de la mitja part, Fran Villalba va perdonar dos cops el segon gol.

Míchel havia de reajustar la defensa a la mitja part per tallar la sagnia pel mig. Aquesta havia estat el principal problema de la primera part. L’altre, que ni Baena ni Bustos, ni tampoc Stuani, havien aparegut prou. Abans que ho fessin a la represa, el Girona va regalar en safata de plata el segon gol a l’Sporting. En una acció a piloat aturada impossible de ser més mal defensada, Valiente va guanyar la partida a Terrats i va batre a plaer Juan Carlos.

Pintaven bastos. Míchel va fer entrar Samu Sáiz per mirar de revolucionar el partit. En la primera pilota que va tocar el 10, va deixar sol Stuani però la rematada de l’uruguaià la va salvar Mariño, molt ben col·locat. Amb Samu Sáiz al camp i l’Sporting còmodement arreplegat al darrere, el Girona va començar a tenir més presència ofensiva. El madrileny ho provaria amb un xut alt desviat.

El Girona necessitava un gol ràpid per entrar a un partit que se li escapava. A punt va estar d’aconseguir Ureña, el millor ahir, que després d’una excel·lent jugada individual per la banda dreta va veure com Mariño li desviava la rematada a última instància. De ganes no els en mancaven als gironins que mai es van rendir. Aquest esperit de supervivència va permetre posar emoció al partit gràcies a una gardela espectacular del debutant Pol Lozano, que a treure les teranyines de l’escaire. Ja era massa tard. El Girona ho va intentar fins al final però l’Sporting se’n va cuidar bé prou que no passés res més -només un xut de falta d’Aleix Garcia desviat per la barrera a córner- en els quatre minuts d’afegit per acabar clavant la primera derrota del curs a Montilivi.