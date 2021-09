Deia ahir Míchel Sánchez que cal quedar-se amb la part positiva. La derrota contra l’Sporting és un cop dur per als gironins, però el tècnic prefereix quedar-se amb la versió de l’equip a la segona part per encarar el futur més immediat a la Lliga. «Ara hem de treballar per fer els 90 minuts bons», deia.

«L’explicació de la primera part és que no hem ajustat bé, ens hem fet llargs tant amb pilota com sense contra un equip que té bon joc. Deixàvem massa espais entre línies i si ens robaven no podíem respondre a la pèrdua. Tot i així, la primera ocasió clara ha sigut nostra», comentava. Això no vol dir que Míchel es quedés satisfet amb el que va veure al terreny de joc: «La nostra primera part no m’ha agradat». De la represa, però, sí que n’extreu aspectes positius: «Era el Girona que tots volem, junts en la pressió i amb agressivitat». «Hem tingut paciència per anar costat a costat; Óscar ha anat a l’àrea; i hem arribat com 20 vegades amb 6 ocasions a porteria claríssimes», va comentar.

A més, el tècnic també va felicitar Pol Lozano pel seu debut amb un autèntic golàs. «És un jugador jove, però amb molt bona capacitat. Que debuti amb gol està molt bé, però també ho ha de fer amb victòria», va dir. Tot i que al final no ha tingut el migcampista amb experiència que demanava al principi, Míchel va assegurar que «al mig del camp tenim quatre jugadors molt joves amb talent, cames i ritme. Estic content. També amb Ibra, encara que no hagi participat».

Per a l’entrenador del Girona, «l’1-2 ha arribat un xic tard, tenint en compte que la segona part ja ha sigut bona des de l’inici. Ens ha fotut molt el 0-2, i tot i així l’equip ha reaccionat. L’entrada de Samu ens ha donat molt. En línies generals veig moltes coses positives, però després d’una derrota ens quedem amb les negatives». Míchel està convençut que «és el camí perquè el jugador s’ha buidat. Serem un equip molt competitiu».

«Fa molt mal perdre a casa, és terrible. Vull el Girona de la segona part perquè necessitem donar arguments a l’afició perquè empentin com ho han fet al final. Potser ens ha faltat la passió que genera ritme i il·lusió», va comentar. «Tinc un tros de plantilla. Un resultat no em marca el que veig en el dia a dia i la il·lusió que podem generar».