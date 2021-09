«Vull tornar a ser feliç jugant a futbol». Aquestes van ser les primeres paraules de David Juncà el dia que va ser presentat com a nou jugador del Girona. El de Riumors encetava la segona etapa a Montilivi amb la intenció i il·lusió de passar pàgina dels últims anys al Celta de Vigo on les lesions l’havien martiritzat. Juncà, de 27 anys, volia recuperar sensacions i tornar a ser aquell carriler punyent per l’esquerra que havia enlluernat anys enrere. El fitxatge comportava riscos, sobretot perquè l’empordanès tan sols havia jugat tres partits en dues temporades i s’havia passat el curs passat en blanc. Uns minuts contra l’Amorebieta, cinc contra el Las Palmas, una hora a Ponferrada entrant pel lesionat Jairo i divendres, per fi, estrenava titularitat. La cosa però, no va anar gens bé. Abans de la mitja hora de joc, Juncà va notar una punxada a la cuixa esquerra i va haver de demanar el canvi. La seva cara a la banqueta, un cop Jairo Izquierdo l’havia substituït, amb gel a la zona afectada, ho deia tot.

Míchel va explicar en la conferència de premsa posterior al patit que Juncà havia tingut un problema «muscular» i que es podria perdre «algun partit». A l’espera de les proves mèdiques, el club espera conèixer avui l’abast d’una lesió que podria deixar Juncà fora de combat durant unes setmanes. Això faria que Míchel es quedés amb Jairo Izquierdo com a únic lateral esquerre, reconvertit, a la plantilla.

Juncà, d’aquesta manera, es perdrà el partit al camp del Màlaga, on Míchel tampoc podrà comptar amb Santi Bueno encara però, per contra, podrà recuperar Arnau Martínez.