A Girona, no li ha tremolat el pols a ningú per posar a Arnau Martínez de titular. L’any passat -i encara amb edat juvenil- es va fer un lloc a l’eix de la defensa en el sistema de tres centrals de Francisco. I aquesta temporada segueix sent un fix per a Míchel, que l’ha reconvertit en lateral dret. Les seves actuacions amb el primer equip no passen desapercebudes. I és que la selecció espanyola sub-19 va citar-lo per incloure’l a la darrera convocatòria que li ha fet perdre’s el duel contra l’Sporting.

L’experiència d’Arnau amb la selecció ha estat més que profitosa, obtenint un grapat de minuts entre divendres passat i ahir. El de Premià de Mar va debutar amb la selecció espanyola sub-19 en la victòria contra Mèxic (5-1), entrant al terreny de joc al minut 71 del primer partit. Van ser un total de 19 minuts que van servir-li per mostrar el seu talent i veure com dos dels seus companys marcaven dues dianes més per ampliar distàncies i certificar una notable victòria davant la selecció de Mèxic.

Ahir, i un altre cop contra el mateix rival, Arnau va estrenar-se com a titular amb la selecció sub-19. El defensa del Girona va jugar un total de 67 minuts i va ser substituït per Jesús Vázquez en un altre duel que va acabar favorable per a Espanya (3-2).

Després de perdre’s el partit de divendres contra l’Sporting a Montilivi, Arnau tornarà aquesta setmana a Girona per entrenar amb normalitat amb la resta de l’equip -avui descansa. Tot i que Calavera va superar amb nota la seva primera titularitat amb Míchel, tot apunta que el tècnic seguirà apostant per Arnau. Els gironins tenen la necessitat de tornar a puntuar per deixar enrere dues darreres jornades en els quals no s’ha aconseguit puntuar contra Ponderradina ni Sporting.