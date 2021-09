Les peces ja hi són. Ara només falta fer-les funcionar al màxim nivell perquè arribin els resultats. Demà farà una setmana que el Girona va donar la plantilla per tancada amb la posterior incorporació de Borja García, després de rescindir contracte amb l’Osca. Míchel Sánchez sap, per tant, que no podrà comptar amb Gerard Gumbau (Elx), l’encarregat de llançar les jugades a pilota aturada, i que Samu Sáiz seguirà a l’equip, amb la missió de fer-lo rendir al cent per cent. Un cop definit l’equip, el gironins van encaixar divendres passat la primera derrota a Montilivi -la segona consecutiva- contra l’Sporting (1-2). És veritat que no hi havia Arnau Martínez, amb la selecció sub-19, que Santi Bueno segueix recuperant-se de la seva lesió i que Borja encara no havia entrat a la llista de convocats, però són situacions amb les quals segurament es trobaran al llarg de la temporada. Tot i que les sensacions són bones, i la segona part del partit contra els de David Gallego així ho confirmava, el Girona està fent un inici de curs discret. No començava la Lliga amb un 4 de 12 des de l’estrena a Primera (2017-18).

La victòria contra l’Amorebieta per començar (2-0), l’empat amb Las Palmas (0-0) i les dues derrotes seguides davant Ponferradina i Sporting han fet caure el Girona a la classificació després de veure’s amunt en les primeres jornades perquè hi ha rivals que no perden el temps. El pròxim repte per als de Míchel serà el Màlaga, que voldrà redimir-se de la primera derrota contra l’Almeria.

Encara queda tota la temporada i poden passar mil coses, però les dues anteriors van començar amb més bon peu que aquesta. La passada amb Francisco Rodríguez, el Girona va arrencar amb un 6 de 12. I això que l’equip va enganxar-se amb la Lliga ja començada, que el mercat de fitxatges encara no havia tancat i que la pretemporada va ser mínima arran del no ascens contra l’Elx. Un pèl millor va ser la 2019-20. Després del descens de Primera, el Girona era el gran favorit de Segona i amb Juan Carlos Unzué a la banqueta es va aconseguir un 7 de 12. Els problemes van arribar al cap de pocs mesos quan l’equip no aconseguia els resultats que s’esperaven i es van haver de produir quatre canvis d’entrenador: Unzué, Moreno, Martí i Francisco. Al final, igual que el curs passat, es va arribar al play-off amb un desenllaç fatídic.

Per trobar un inici de temporada amb un 4 de 12 cal remuntar-se a la temporada 2017-18, la de l’estrena a Primera. Amb Pablo Machín a la banqueta es va començar empatant contra l’Atlètic, guanyant el Màlaga i perdent dos partits seguits davant Athletic i Sevilla. Aquell exercici, però, es van superar totes les expectatives tancant el curs amb una meritòria 10a posició. El que acabaria sent una mostra que de moment només són números perquè amb Eusebio Sacritán es van treure més bons resultats al principi amb un 7 de 12 i finalment s’acabaria perdent la categoria que tant havia costat aconseguir.

En les 12 temporades que porta el Girona a Segona, la pitjor va ser la 2011-12 amb un pobre 2 de 12. Aquell curs van passar per la banqueta Raül Agné, Uribe i Javi Salamero que va reconduir la situació de l’equip al tram final per assegurar la premanència a la categoria de plata. D’altra banda, la millor de totes va ser la 2014-15 amb un espectacular 10 de 12. Els gironins van mantenir el llistó alt durant tota la campanya, però el Lugo va frustrar l’ascens directe amb un gol de Pablo Caballero en l’afegit. Tot seguit, Montilivi va ser l’escenari de la remuntada del Saragossa per deixar el Girona a Segona.

Míchel té temps de sobres per fer carburar el Girona. I com més aviat ho aconsegueixi, més aviat s’aconseguirà la regularitat que et permet atrapar l’objectiu. Un dels aspectes a resoldre és el problema que té últimament davant la porteria i que les errades no es paguin a un preu tan car.