Amb moltes cares noves, baixes i futbolistes joves, el Girona juvenil va iniciat un altre any a la Divisió d’Honor. Costarà molt repetir una temporada com la passada, en la qual l’equip va aconseguir una meritòria quarta posició, però Àlex Marsal intentarà tornar a fer un equip competitiu per obtenir bons resultats, tant col·lectius com individuals, un any més. Ahir, en el primer partit de Lliga, el Girona es va trobar amb un duel travat i dur que va acabar amb un contra l’Europa (1-1).

Amb una defensa fèrria, els de Marsal saber contrarestar els atacs visitants en uns primers 45 minuts que van servir per intentar trobar les debilitats del rival. A la represa, els gironins van fer un pas endavant de seguida. A diferència dels rivals, que buscaven el joc directe a través de triangulacions, van veure porta al primer minut (46) quan Kemo es va regirar dins l’àrea per superar Bartolomé. Semblava que el partit estava controlat, però Maldonado va aprofitar una badada entre la defensa gironina i el porter per pispar una pilota morta i superar Ruiz marcant el gol de l’empat en el tram final. Els blanc-i-vermells van haver de conformar-se amb el repartiment de punts.