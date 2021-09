Isaac Becerra va gaudir al Girona dels millors moments en la seva carrera esportiva. Després de debutar amb un 5-2 a Las Palmas, va guanyar-se la confiança de Rubi i després de Machín per jugar-ho absolutament tot. En el record, però, s’endú moments tristos com els no ascensos contra Lugo, Saragossa i Almeria; o la miraculosa salvació de la temporada 2013-14 amb ell com a protagonista.