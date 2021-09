El futbol torna a somriure a Borja García. El mitjapunta madrileny ha fet aquest matí la primera sessió d'entrenament amb el grup, després que divendres passat es fes oficial el seu retorn al Girona (possible per la rescissió amb l'Osca poc abans que tanqués el mercat de fitxatges). Borja García ja està a disposició de Míchel. Encara que no va arribar a debutar amb el conjunt aragonès, el tècnic pot incloure'l a la llista de convocats per viatjar aquest cap de setmana cap a Màlaga.

La felicitat de tornar a 𝗚𝗜𝗥𝗢𝗡𝗔! 🏠❤️🤍

El primer entrenament de Borja! 🏋️‍♂️ pic.twitter.com/fs1ySfELZA — Girona FC (@GironaFC) 7 de septiembre de 2021

Després de dos dies de festa, el Girona ha tornat avui als entrenaments per preparar el partit de diumenge davant els de José Alberto López (21.30 h).