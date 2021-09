Ahir van confirmar-se els pitjors pronòstics. David Juncà es perdrà com a mínim un mes de competició per una lesió miotendinosa al recte femoral de la cama esquerra, segons va confirmar el club en conèixer els resultats de les proves mèdiques. El lateral de Riumors va haver d’abandonar el terreny de joc en el partit contra l’Sporting (1-2) després de notar unes molèsties a la cuixa i adonar-se que no podia seguir. El de divendres passat era el seu primer partit com a titular i el va haver de substituir Jairo a punt d’arribar a la primera mitja hora de joc.

Sense conèixer l’abast exacte de la lesió, Míchel ja va donar per fet que no podria comptar amb el jugador pel partit de diumenge a Màlaga. Al final haurà d’esperar més. I és que la previsió per aquesta mena de dolències és d’un mínim de quatre setmanes. «La seva recuperació marcarà la disponibilitat amb l’equip», va explicar el Girona en un breu comunicat.

Així doncs, el més probable és que Juncà es perdi els pròxims partits davant del Màlaga, Valladolid, Oviedo i Almeria i possiblement Lugo perquè arribaria just. Fins divendres, que va ser titular contra l’Sporting, havia aparegut sempre a la segona part tenint en compte el poc ritme de competició després de passar-se la darrera temporada en blanc al Celta per culpa dels problemes físics. En conseqüència, el Girona incorpora un nou jugador a la infermeria a part de Santi Bueno, que segueix recuperant-se i podria reaparèixer a finals de mes.