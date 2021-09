De les quatre jornades que el Girona ha disputat fins ara, tres d'elles han sigut a Montilivi, que fins llavors només podia acollir el 30 per cent de la seva capacitat. Una xifra que s'ha vist lleugerament augmentada després de les últimes decisions del govern de la Generalitat de Catalunya. S'ha acceptat que en aquells espais amb capacitat superior a les 10.000 persones, l'accés de públic permet del públic sigui del 40 per cent.

És el cas de l'estadi del Girona, amb un aforament màxim d'11.200 espectadors i que, per tant, a partir d'ara podrà veure'n entrar un màxim de 4.480. Una bona notícia tot i que de moment l'afluència de públic no ha sigut massa positiva a Montilivi. Les tres primeres entrades registrades fins ara han sigut força baixes. La millor, els 2.163 espectadors que van veure en directe l'empat (0-0) contra el Las Palmas. Una mica menys, 2.141 persones, van patir la derrota amb l'Sporting. Menys encara hi van assistir el dia del debut amb l'Amorebieta. Només 1.871.