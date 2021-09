Un pas endavant més i els clubs que ballen amb un sol peu. Ho celebren. També el Girona, encara que l’alegria es barreja amb un cert neguit i alhora preocupació. Montilivi, de mica en mica va eixamplant el seu aforament. Encara acotat, perquè la pandèmia es manté i és ben perillosa per més que sembli que és història veient segons què. L’estadi podrà a partir d’ara obrir fins a un 40 per cent del seu aforament màxim. No és cap meravella, perquè s’està encara lluny de la situació òptima. Però ja és alguna cosa. S’han disputat només quatre jornades de la Segona Divisió. Tres d’elles, el Girona les ha jugat a casa. I en totes tres, l’entrada màxima era del 30 per cent. Poc, tenint en comptes les dimensions de Montilivi. Però en cap d’aquests tres primers capítols s’ha arribat al ple. Com reaccionarà l’afició a partir d’ara? En part, dictarà sentència què faci l’equip aquest diumenge a Màlaga. El mateix equip que arreplega dues derrotes consecutives i que no ha encetat la temporada amb la sort i l’encert a favor.

La millora és la següent. Ahir, paquet de noves mesures per part del Procicat. Entre les últimes decisions, no pas poques, s’acceptava que aquells estadis amb capacitat superior a les 10.000 persones, l’accés de públic sigui a partir del divendres d’aquesta mateixa setmana d’un 40 per cent. Una mica més. Aquí hi entra Montilivi, perquè el seu aforament total s’eleva fins als 11.200 seients. La xifra que va quedar després de l’última remodelació, després de perdre la categoria, on s’havia arribat a disposar de més de 14.000 seients. Eren altres temps. Tenint en compte el context actual, l’estadi podrà llavors ara acollir un màxim de 4.480 persones. El topall, per tant, creix en una mica més d’un centenar d’aficionats. Quin és el problema? Que de moment la gent no té prous al·licients com per deixar-se caure pel camp. Ho expliquen els números.

Poca afluència de públic

De moment, la cosa no ha anat massa bé. Tres partits a casa i la resposta no ha sigut massa positiva. Amb més de 3.000 seients per repartir, el que ha fet fins ara el club és un sorteig amb un repartiment del tot aleatori. Al soci que li tocava anar, si podia perfecte. I si no, se li plantejava la possibilitat de cedir aquesta entrada a una altra persona. A l’hora de la veritat, mai s’ha cobert l’expedient. L’estrena no va ser gens esperançadora. Contra l’Amorebieta, el primer dia en un partit de Lliga regular des de feia un any i mig per culpa de la pandèmia (sense comptar els experiments del play-off d’ascens), només es van citar 1.871 espectadors dels 3.360 possibles. Una mica més de la meitat i gràcies. La cosa va millorar després, però no va ser per llançar coets. La millor entrada va coincidir amb el 0-0 contra el Las Palmas del segon partit de Lliga. Aquell dia, la xifra va pujar fins els 2.163 aficionats. Gairebé la mateixa que el passat divendres, a casa davant l’Sporting i amb desfeta inclosa per acabar d’aixafar la guitarra per a les 2.141 persones que van passar-se una mica més d’una hora i mitja a la seva localitat.

Això es converteix en una mitjana d’espectadors que puja fins els 2.058 comptant aquests tres primers enfrontaments a casa. Números força petits, si es té en compte, sobretot, quina ha sigut l’afluència de públic aquesta darrera jornada. Cada estadi amb les seves pertinents limitacions, aforament i dimensions, però en general, la resposta del públic ha sigut una altra. Si a Montilivi s’atrapen els dos milers i gràcies, el darrer cap de setmana el Cartagena va ser capaç de posar unes 6.000 persones per rebre el filial de la Reial Societat. El Tenerife-Ponferradina, d’altra banda, va reunir 6.940 espectadors a l’Heliodoro Rodríguez López. Números similars als que va presentar l’enfrontament entre l’Almeria i el Màlaga al Juegos Mediterráneos: 6.353 aficionats. Van ser 5.219 les persones que van veure en directe la victòria de l’Oviedo a l’Alcoraz d’Osca. Mentre que dos equips que acaben de pujar, Burgos i Eivïssa, van posar més gent als seus respectius estadis: 5.567 contra el Valladolid i 3.119 amb l’Amorebieta, respectivament.