El migcampista Borja García, fitxat un cop havia acabat el mercat d'estiu, ha sigut presentat aquest migdia a la sala de premsa de Montilivi. Ha transmès la seva il·lusió per tornar allà on ha sigut «més feliç» al llarg de la seva carrera, explicant que encara no està al cent per cent físicament, però que si ha de viatjar a Màlaga i fins i tot tenir minuts aquest cap de setmana, estarà encantat de fer-ho.

RETORN

«Tornar ha sigut com si no hagués marxat, com unes vacances llargues. Això ve de temps enrere. Vaig parlar amb Quique per poder venir a l'hivern fins i tot, això sí que era complicat, inviable. Sento il·lusió per tornar a venir. Vam patir dos pals durs, necessitava un canvi. He parlat amb molta gent, quan ha sortit l'oportunitat he fet el possible per venir. És el lloc on més feliç he estat. Em vull posar bé i començar a competir».

ESTAT FÍSIC

«Encara em falta físicament. És cert que he entrenat amb el grup, però també he estat un temps aturat. He treballat a part molt de temps. Les sensacions ara en aquests entrenaments han sigut bones. Aniré a poc a poc i si el míster decideix que he de viatjar o tenir uns minuts, estaré encantat. Vull estar al camp, sempre amb cap. M'he de posar bé físicament i ajudar l'equip».

ESFORÇ DEFENSIU

«El treball ha de ser de tots. Hi ha molta competència, som un equip jove, però hi ha molt de talent. Decidirà l'entrenador, com sempre. Si tots volem intentar fer alguna cosa bonica o fins i tot tornar a fer història, això dependrà de tot l'equip i del treball de tots».

MÍCHEL I EL GIRONA

«Ja el coneixia, l'he tingut com a company i l'any passat va ser un dels motius pels quals me'n vaig anar a Osca i vaig treballar molt poc amb ell. Em vaig quedar amb les ganes. És un grandíssim entrenador. Ho vaig dir aquí quan era impensable que podia venir, deia que el Girona tenia un cos tècnic increïble. Esperem entre tots fer coses boniques i història perquè segur que tothom ho gaudirà».

UN GIRONÍ MÉS

«És en el club on més hi he estat. Hem tingut moments durs, però també anys molt bons. El club, la ciutat, la premsa, tothom m'ha fet sentir com a casa i això es nota. Més enllà dels diners, de si després hi ha o no èxits esportius. La felicitat i tenir tanta gent que em deia que tornés, fins i tot companys o físios, això demostra que segueixo sent estimat com he vist a les xarxes socials. Estic en el lloc on crec que seré més feliç. No tinc cap dubte que volia tornar. Són molts anys que porto jugant a futbol i el que vull fer després de tant de temps és estar on més feliç he sigut».

GANES I PRESSIÓ

«No sóc un salvador. He vist i he sentit l'estima de molta gent, sobretot a les xarxes socials. Vinc a aportar, no he de dir res sobre mi, he estat aquí cinc anys. Vinc amb menys físic, però espero poder recompensar a la gent amb el que ha vist i encara més».

L'EQUIP

«Encara és aviat. És un cos tècnic nou, gent jove, molta gent nova. Encara s'ha d'acoblar tota la gent. He vist ingredients del que li agrada jugar a Míchel. En alguns partits hem merescut una mica més. La segona part de l'Sporting o el partit contra la Ponferradina. He vist un equip molt superior, és la dinàmica que s'ha d'aconseguir. Es vol ser superior a tots els rivals. El joc potser encara no s'ha vist aquí, amb altres sistemes dels diversos entrenadors».

PENEDIT D'HAVER MARXAT?

«Quan prens una decisió no t'has de penedir mai, sóc d'aquest parer. Sempre pensava en el que era el millor per a mi. Molts jugadors veníem de patir dos cops molt durs, el descens i no pujar a Primera la temporada següent. Creia llavors que es podia haver acabat una etapa. Volia fer un reset pel que fa al cap. Però un cop surts fora i veus el que has deixat... És el que em va passar perquè al gener ja volia venir. Veia com havia sigut de feliç. A més, continues mantenint el contacte. No puc dir que em penedeixo d'haver marxat perquè buscava el millor per mi. L'Osca en el dia a dia la gent es portava molt bé, però aquí és on sóc més feliç. He fet un esforç. Estic desitjant tornar a la gespa».

QUEDAR-SE A OSCA

«No depenia tot de mi. Jo sempre he sigut molt sincer amb l'Osca. Vaig dir-los on havia sigut feliç. M'han entès, en tot moment els he dit les coses a la cara i han sigut molt sincers. Per moments ho he vist molt complicat. Ara estic molt tranquil i content».

ASPECTE ECONÒMIC

«No m'agrada parlar dels temes econòmics. El club no està passant la mateixa situació de fa dos anys. El Girona m'ha donat molt, no és qüestió de diners, el que jo volia era ser feliç. He fet el possible per deslligar-me de l'Osca, però no era fàcil perquè havien pagat una quantitat per mi. Prefereixo centrar-me en l'aspecte esportiu i emocional. Estic molt il·lusionat".