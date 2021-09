Al final la renovació ha trigat més del compte en arribar per motius que no influïen al club ni al futbolista -les converses entre les dues parts van iniciar-se a principis de 2021-, però per fi Ibrahima Kébé ha atrapat la «idea» que perseguia des que va aterrar al Girona: «tenir contracte del primer equip». El migcampista malià, de 21 anys, va incorporar-se la temporada 2019-20 seduït per la proposta que li va oferir Santi Pou (cap de metodologia i assistent a l’àrea esportiva del Girona) per reforçar el filial. D’això ja fa un temps, però Kébé sempre té ben present al seu mentor futbolístic. «Agraeixo a Santi tot el que ha fet per mi. Des del principi em va dir ‘Ibra, vull que sigui aquí i tinguis el teu primer contracte professional amb nosaltres’. Aquesta era la idea i segueixo aquí treballant», va explicar ahir en la roda de premsa que va fer-se en motiu de la seva renovació a Montilivi.

Després de firmar la millora de contracte l’últim dia de mercat, Kébé ha passat a ser jugador de ple dret del Girona amb fitxa i dorsal (6) del primer equip. A més a més, la seva clàusula de rescissió ha passat a ser de 15 milions d’euros a Segona i 25 milions a Primera. «Aquí soc feliç dels del primer dia. Tot i que no ha sigut fàcil i hi ha hagut moments complicats per mi, el club sempre ha apostat per mi. Li estic molt agraït al Girona i també estic molt content de l’oportunitat», va dir sobre l’acord per a la renovació del contracte fins al 2024.

Kébé ha fet carrera amb poc temps al Girona. Procedent del seu Mali natal -a gairebé 3.000 quilòmetres d’aquí- va arribar al club la temporada 2019-20. El primer any va reforçar el filial, però de seguida va començar a despuntar. Tan és així que el migcampista, encara en edat juvenil, va debutar aquell mateix curs amb el primer equip a Las Palmas (0-0) sota les ordres de Pep Lluís Martí. Tot seguit, també valoraria el seu potencial Francisco Rodríguez. I és que el tècnic andalús va introduir-lo cent per cent en dinàmica de primer equip. El passat exercici va superar el miler de minuts amb un total de 32 partits (9 com a titular) entre Lliga i Copa del Rei. «He tingut la sort de ser al Girona en les dues darreres finals del play-off. La primera no vaig jugar-la, però la segona sí i em va fer molt mal perquè vaig participar amb l’equip des del principi. Va ser molt difícil, però el futbol és així. Són etapes de les quals s’ha d’aprendre i intentem millorar per veure què pot passar aquest any», va comentar.

Amb l’arribada de Míchel Sánchez, Kébé haurà de seguir treballant de valent per fer-se un lloc a l’onze. De moment, ha participat en els tres primers partits de Lliga com a suplent i l’últim, contra l’Sporting, va quedar-se a la banqueta. El 4-3-3 de Míchel pot tenir-hi a veure, encara que Kébé va assegurar que «no té problema» per jugar en el doble pivot. «Puc jugar amb dos pivots o també d’interior. Depèn de l’estratègia. Intentem entendre què vol el míster per jugar com planteja», va afegir. De moment, Kébé espera reivindicar-se d’aquí al 2024 per intentar complir el seu «somni» de «pujar a Primera amb el Girona». «Vull créixer aquí, per això he renovat», va afirmar.