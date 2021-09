El Girona visitarà diumenge La Rosaleda per jugar contra el Màlaga (21:30 h), un partit del qual Míchel espera que l'equip es «reivindiqui» després de dues derrotes consecutives, contra Ponferradina (2-1) i Sporting a casa (1-2). Per això, el tècnic madrileny reclama que «és el moment de donar un cop sobre la taula» perquè «venim d'un procés nou, d'estil i de conjuntar els jugadors, però no podem tenir paciència i esperar que els resultats arribin». Pel partit contra el Màlaga, l'exentrenador del Rayo i l'Osca afirma que «no podem anar a Màlaga i que sigui un equip més intens que nosaltres». El conjunt andalús té «molta joventut i alegria en atac», i el tècnic del Girona demana que «la nostra idea de tenir més la iniciativa del joc s'ha d'imposar per davant el seu més directe».

Per diumenge, Míchel només tindrà la baixa de David Juncà, que es va lesionar la setmana passada contra l'Sporting. Santi Bueno ja ha entrenat tota la setmana amb l'equip, tot i que «encara li queda, però ja pot estar amb nosaltres». També podrà comptar amb el nou fitxatge Borja García que «físicament no està en el seu millor moment, però ens pot ajudar». Del jugador madrileny també explica que a Osca «no estava mentalment en el seu millor moment i hem de tenir paciència amb ell».