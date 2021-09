També ahir en roda de premsa Míchel va ser clar i va remarcar que «la plantilla està tancada». Amb l’arribada a Montilivi la setmana passada de Pol Lozano, Pablo Moreno i Borja García, i la baixa en l’últim dia del mercat de fitatges de Gerard Gumbau, que va posar rumb a l’Elx, el primer equip del Girona compta amb 21 fitxes de jugadors professionals. A més, el tècnic madrileny ha anant donant minuts en aquests primers partits a jugadors amb fitxa del filial com Ureña o Gabri. I també s’ha de comptar entre aquests jugadors del filial a Arnau Martínez, tot i que ja fa des de la temporada passada que està en dinàmica del primer equip.

Per això, el tècnic madrileny va descartar la incorporació d’Aday Benítez, qui va acabar contracte amb el Girona el passat 30 de juny i s’havia especulat la seva tornada a Montilivi durant tot l’estiu. Segons Míchel, el de Sentmenat ha estat «un jugador molt important per al Girona, però a dia d’avui la notícia no és Aday» perquè «no estem en la situació de fer cap incorporació més. No sé si més endavant podrà tenir un futur al Girona. Ha estat un jugador molt important per al club, però ja està», explica el tècnic del conjunt gironí. Aday, capità del Girona fins a la temporada passada, va jugar amb el club de Montilivi un total de 199 partits oficials, en els quals va fer nou gols. Sembla, però, que el futur del de Sentmenat, està lluny de Montilivi perquè ahir, en roda de premsa, Míchel va afirmar que no hi havia lloc per ell a l’equip i que la plantilla ja estava tancada.