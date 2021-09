Ambiciós i contundent va ser Míchel, com sempre, ahir en la roda de premsa prèvia en el partit que el Girona afrontarà demà al camp del Màlaga (21.30 h). Un partit pel qual el tècnic madrileny tindrà l’única baixa de David Juncà, que es va lesionar la setmana passada contra l’Sporting, perquè ja pot comptar amb Santi Bueno, que fins ara estava de baixa, i Borja García, el recentment incorporat, tot i que cap dels dos està al cent per cent. Contra el conjunt andalús Míchel espera que l’equip es «reivindiqui» després de dues derrotes consecutives, contra Ponferradina (2-1) i Sporting a casa (1-2). Per això, el preparador va reclamar que «és el moment de donar un cop sobre la taula» perquè «venim d’un procés nou, d’estil i de conjuntar els jugadors, però no podem tenir paciència i esperar que els resultats arribin».

«Després de dues derrotes consecutives toca reivindicar-nos. És el moment de donar un cop de puny sobre la taula. Venim d’un procés nou, d’estil i de conjuntar tots els jugadors, però no podem tenir paciència i esperar que els resultats arribaran. Sabem que la competició és complicada, però les millores s’han de veure des d’aquesta mateixa setmana. Hem de donar un cop sobre la taula i l’hem de fer a Màlaga».

«Necessitem equilibri en zona ofensiva i defensiva, i tots els jugadors han de participar en aquestes dues parts. A vegades no hi cabran tots els jugadors més creatius, perquè això depèn de moltes coses. Hi haurà competència per jugar i això és bo per al Girona. Quan aquests jugadors estiguin junts al camp és important que no mirin només cap a una porteria perquè necessitem que facin la pressió després de pèrdua i hem de preveure aquesta pèrdua i treballar per recuperar la pilota com més aviat millor, i això ho han de fer tots els jugadors. Més que exigir els hem de convèncer que han de treballar totes aquestes situacions».

«No trobem explicació encara en les situacions que l’equip en les primeres meitats perquè no hi ha massa dificultat, però l’equip està en debilitat defensiva, no som del tot agressius. Les segones parts de Ponferradina i Sporting són semblants al que jo vull, però no ho podem fer tot en 45 minuts, hem de ser més exigents i aconseguir un equilibri durant els 90 minuts. Per fer això hem de trobar l’estat de forma i l’equilibri adequat per veure la millor composició. En aquests dos últims partits hem generat ocasions de gol, però el rival s’ha trobat còmode en algunes situacions, i això no em convenç. Portem dues derrotes consecutives i volem ser a dalt, i per tant no ens val el que estem fent ara. No és paciència el que volem, és exigència. Hem de ser competitius des de ja, no em valen 45 minuts bons».

«No podem anar a Màlaga i que sigui un equip més intens que nosaltres perquè sobre el paper és un equip més intens que nosaltres. És un equip amb molta joventut i alegria en atac, tant amb laterals profunds com amb els extrems, i tenen jugadors de punt de rematada. Nosaltres proposem tenir més la iniciativa en el joc i ells són més directes, i el nostres joc s’ha d’imposar. Hem de ser exigents i intensos en la pressió després de pèrdua. El Màlaga és un equip molt ben treballat i necessitem igualar la seva energia».

«Anem bé en el camí del rendiment, no en el de resultats. I jo separo aquests dos camins. Necessitem reafirmar-nos en el camí dels resultats. El millor Girona es veurà, però pel camí ha de guanyar i jo és el que vull que passi diumenge. Els entrenaments m’agraden i l’equip va a més i tot això es nota perquè hi ha il·lusió i talent. El camí dels resultats no el podem canviar i el necessitem. Ho necessito jo com entrenador, però també ho necessiten els jugadors, el club i tots els aficionats per enganxar-se».