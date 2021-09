Multiplicar els dubtes o escriure un punt de partida

El 13 de juny els gols d’Enric Franquesa i Mamadou Sylla li servien al Girona per imposar-se a l’estadi de Vallecas (1-2) i multiplicar les seves opcions de tornar a tastar la Primera Divisió. Han passat tres mesos i no només l’equip no va ser capaç de fer bo aquell resultat a Montilivi uns dies més tard, sinó que cap dels dos golejadors continua en nòmina, en un vestidor que ha canviat unes quantes peces, fins i tot l’entrenador, per afrontar un nou curs a Segona que no ha començat amb massa bon peu. Tret de la primera alegria contra l’Amorebieta, unes setmanes enrere, els de Míchel no han tornat a guanyar. Ni a casa, amb dues oportunitats més (Las Palmas i Sporting) ni tampoc al camp del Ponferradina. Per tant, aquella del Rayo és, de moment, l’última victòria fora de casa perquè ni a la pretemporada, amb el Barça o el Nàstic, l’equip va poder o es va saber imposar al seu rival de torn. Aquesta nit (21.30 hores), contra un Màlaga que també vol però que encara no pot (5 punts dels primers 12 possibles), arriba l’oportunitat d’engreixar de nou les xifres a domicili, de tallar una ratxa negativa de dues desfetes consecutives i de redreçar el rumb després d’uns primers compassos marcats per la irregularitat i els dubtes.

Tocarà fer-ho, això sí, sense un dels jugadors més importants i el referent amb majúscules de la parcel·la ofensiva del Girona. Cristhian Stuani pateix unes molèsties al pubis i no entrava a la convocatòria, pel que el de Tala no jugarà i a Míchel li tocarà buscar un altre ingredient per picar pedra en atac. Nahuel Bustos té molts números de sortir en punta, tot i que també viatja un altre futbolista ofensiu com ho és Pablo Moreno, novetat. No tot són males notícies per a l’entrenador, que recupera Santi Bueno. El central, inèdit aquesta temporada per un problema al genoll, ja té l’alta mèdica i s’ha entrenat sense problemes amb el grup, pel que està disponible. Una altra novetat. La d’Arnau Martínez, que ve de debutar amb la selecció espanyola sots19. El jove jugador té números de recuperar el seu lloc al lateral dret en detriment de Calavera. Un i altre es pugnaran una plaça mentre que a l’esquerra de la defensa està clar qui jugarà: Jairo Izquierdo. David Juncà està lesionat, en té per algunes setmanes i el 3, que no és lateral però que se l’ha reubicat allà per afrontar aquest curs, serà l’escollit. A l’eix, Míchel tindrà amb Bueno una peça més per triar a banda de Bernardo i Juanpe.

D’entre els 21 futbolistes que es desplacen fins a Màlaga destaca la presència de Borja García. Fitxat un cop tancat el mercat d’estiu, l’estat físic del migcampista no és l’òptim però ja va explicar uns dies enrere, en la seva presentació oficial, que estaria encantat de gaudir d’uns minuts a La Rosaleda. D’inici té molts números de sortir Samu Saiz, tot i que està per veure quin és el dibuix de Míchel i també els jugadors que escull l’entrenador per retrobar-se amb la victòria. Tampoc li posarà gens fàcils les coses el seu rival, que tampoc ha encetat massa bé el curs i que ha demostrat un problema evident de cara a porteria: només 3 gols a favor en 4 partits. José Alberto López, el tècnic, no podrà comptar amb Sekou Gassama, un dels referents en atac, per culpa d’un problema muscular. Sí que hi serà Alberto Escassi, que torna després de complir una sanció.