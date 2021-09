Més malament no podien sortir les coses. El Girona de Míchel va encaixar ahir la tercera derrota consecutiva, caient en zona de descens, i el tècnic va ser expulsat amb vermella directa. El que significa que no hi serà dissabte que ve contra el Valladolid. Després d’esperar la seva compareixença durant una mitja hora ben bona, el tècnic va reconèixer que la «valoració és negativa» perquè «aquesta derrota fa més mal que les altres dues per la sensació, que m’ha deixat molt tocat».

«No hem entrat bé al partit. La primera part hem sigut un equip que ens ha faltat determinació amb la pilota, hem tingut possessions sense cap significat, no jugàvem endavant i el Màlaga sí que ho fa fet. Ho sabíem. Teníem la intenció de ser un equip que proposés i, en canvi, hem sigut tímids. Hem permès que la seva possessió fos més efectiva que la nostra. La segona part ha sigut més igualada amb alguna ocasió nostra, fins i tot. Encara que en termes generals, el Màlaga ha sigut superior. Hem de millorar molt. És un bany de realitat. No reconec aquest Girona. No és el que volem».

«La valoració és negativa. Aquesta derrota fa més mal per la sensació. L’altre dia contra l’Sporitng o Ponferradina me’n vaig anar enfadat, però a la segona part vam estar per sobre el rival. Avui -ahir per al lector- en canvi no. La sensació no m’ha agradat gens, sobretot a la primera part. El Màlaga anava a una marxa i nosaltres hem estat tímids. En el futbol s’ha de tenir personalitat. L’equip no n’ha tingut per manar ni ser un equip agressiu».

«Tinc plena confiança en el treball. Portarà un procés i una paciència, però he de seguir pel camí. Tenim una molt bona plantilla. Estem en un moment delicat i dur però és millor saber que el nostre objectiu és lluitar per tot. No vull que això sigui una normalitat perquè vull ser un equip que lluiti per coses grans».

«He demanat perquè no xiulava una jugada. I després en una falta clara a Pablo he dit simplement ‘falta’. Potser el línier li ha dit que he protestat, però només he dit ‘falta’. És el primer cop que m’expulsen com a entrenador. Si he de demanar perdó ho faig, però la vermella em sembla excessiva».

José Alberto «Som un equip fiable i difícil de batre»

L’entrenador del Màlaga, José Alberto, va mostrar-se orgullós del seu equip després de la victòria contra el Girona. «El partit és un reflex del compromís de l'equip. Crec que el Girona és un grandíssim equip i ens hem desgastat per sentenciar el partit amb el segon gol, que ha arribat més tard del que volíem», va dir. En aquest sentit, va repetir que «el mereixíem una mica abans, però és un reflex de la dificultat de la categoria. Hi ha moments que toca arreplegar-te i patir, Hem entès molt bé el partit que havíem de jugar i no hem comès errors. Som un equip fiable i difícil de batre».