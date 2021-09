Andrés Iniesta, Raúl González o Karim Benzema són alguns dels pocs futbolistes que tenen l’honor de no haver estat mai expulsats en un partit. L’entrenador del Girona, Míchel Sánchez, va estar a punt d’entrar a formar part d’aquest selecte club durant la seva etapa de jugador però, en la seva última temporada com a professional (2011-12 amb el Rayo Vallecano), va veure com en un partit de Copa del Rei contra el Racing de Santander -amb Stuani, autor de dos gols, de botxí-, l’àrbitre Delgado Ferreiro l’expulsava amb vermella directa un cop ja havia estat substituït i era a la banqueta. Aquell dia, Míchel, amb 36 anys i més de 500 partits entre totes les categories a l’esquena va viure per primer cop la sensació de ser expulsat. A més a més, el madrileny acabava de rebre el premi Joc Net de la Lliga. «Vaig aixecar els braços i potser vaig trepitjar el camp, però no vaig insultar ningú. És una taca negra a la meva carrera, tot i que he d’assumir la meva responsabilitat», deia llavors. Diumenge passat al camp del Màlaga, Míchel va reviure aquell moment amb la primera expulsió de la seva carrera com a entrenador professional.

Míchel es va justificar al final del partit revelant que simplement havia protestat una falta sobre Pablo Moreno no xiulada. «He dit falta. Potser l’assistent li ha dit que he protestat. Si he de demanar perdó, ho faig, però la vermella em sembla excessiva», deia. A l’acta, l’àrbitre López Toca va escriure que Míchel havia «protestat de manera airada una decisió meva, havia realizat gestos ostensibles i havia abandonat l’àrea tècnica». Poc abans de ser expulsat, el preparador madrileny ja havia estat amonestat amb targeta groga per «posar objeccions a una decisió».

Tot plegat fa que l’entrenador del Girona s’exposi a una sanció de, possiblement, un parell de partits. De ser així, Míchel no podrà asseure’s a la banqueta ni contra el Valladolid ni a Oviedo i haurà de ser el seu segon, Salva Fúnez, l’encarregat de dirigir l’equip.