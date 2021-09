El Girona ha encaixat sis gols en els tres últims partits, que han significat les tres derrotes consecutives que han enviat l’equip cap a la zona de descens. Per a Juan Carlos Martin, però, encara és massa aviat per mirar números. El porter va assegurar ahir que «la temporada és llarga i és important treballar per ser regulars, no podem abaixar la guàrdia».

Juan Carlos, que té contracte fins al 2023, afronta la seva tercera temporada a Montilivi i considera que «s’ha mantingut el bloc principal dels últims anys». «La sortida de Mamadou (Sylla), un jugador diferent, ens ha pogut restar en atac però tenim joves amb molt talent. Tenen condicions molt bones i s’ha de tenir paciència. Estic content per com els veig treballar cada dia. Estem avançant i fent passos endavant», va explicar. El porter va deixar clara la confiança de la plantilla amb Míchel: «El míster ens insisteix molt en viatjar junts: tots ataquem i tots defensem. Hem de moure’ns junts i mantenir-nos units amb la mateixa idea. Crec que la de Míchel és molt bona i estem cent per cent amb ell». A més, va recordar que tot i que «no és excusa, estem en procés de canvi».

El pròxim repte del Girona serà aquest dissabte contra el Valladolid, «un aspirant clar a l’ascens». «El seu objectiu és tornar el més ràpid possible a Primera. Serà difícil però hem de treure l’orgull per reivindicar-nos a casa i donar una alegria a l’afició», va afegir.