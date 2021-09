Després de mesos de silenci, el Girona ha confirmat públicament la baixa d'Aday Benítez. D'aquesta manera, el vallesà deixa de formar part de la plantilla de manera oficial. En concret, el club ho ha anunciat demanant als aficionats que demà vagin a Montilivi que s'acomiadin del ja excapità amb una ovació abans de l'inici del partit contra el Valladolid (20.30 h).

Després de 199 partits toca dir-te adeu i donar-te les gràcies. Dissabte tots els que vinguin a Montilivi podran regalar-te l’ovació que et mereixes. 🔴⚪

Abans de l’inici del partit l’afició podrà fer arribar a Aday l’agraïment pel seu treball i compromís. 👏#GironaFC pic.twitter.com/xvmTZtuvkT — Girona FC (@GironaFC) 17 de septiembre de 2021

Aday va esperar durant tot l'estiu una proposta de renovació per part del Girona, descartant altres ofertes. Al final no va arribar i ara el vallesà es troba sense equip. Com a agent lliure, confia trobar un equip a Segona o l'estranger.