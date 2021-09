Per a Míchel ha arribat “el moment de créixer”. El Girona rep demà el Valladolid a Montilivi (20.30 h) amb la missió de passar pàgina i oblidar les tres derrotes consecutives que arrossega l’equip. No serà fàcil contra un dels rival més potents de la categoria, però “tenim totes les armes per ser un equip que vagi cap a endavant”. El tècnic, que no podrà ser a la banqueta per la sanció al camp del Màlaga, ha demanat l'ajuda de l'afició a l'estadi: “La nostra gent ens ha de donar suport per canviar la dinàmica. Els necessitem i han de saber-ho. És un repte per tots nosaltres que d’aquí no s’escapi cap punt més”. Stuani torna un cop superades les molèsties al pubis.

TORNA STUANI

"Stuani hi és. Ha entrenat bé i ha millorat molt de les molèsties. Demà farem un últim entrenament per finalitzar la setmana i veure com plantejarem el partit. Veurem si hi és pels 90 o 45 minuts. La sensació és que ha millorat".

L'EQUIP

"L’equip entrena molt bé. No puc dir que estiguem malament en aquest sentit, però sí tenim una situació delicada a la competició. L’hem d’aforntar. Tinc molta confiança. Es tracta de resultats i necessitem una victòria. Demà serà prova important contra un rival que ve de Primera i té una plantilla amb el 90% igual respecte la temporada passada".

SITUACIÓ PERSONAL

"Estic molt bé. Tinc l’energia que em dona l’equip".

L'ATAC

"En els ajustos podem jugar amb dos davanters i gent amb referència de gol. La idea és que l’equip faci un pas endavant. Ens hem quedat en una fase de bon joc sense ser del tot agressius en zona tres. Tenir Stuani o que estigui acompanyat no varia la nostra idea. La idea és que l’equip ho sigui.

EL TREBALL QUE FALTA

"Va per aquí: viatjar junts. És un concepte que els he plantejat des del principi perquè volem ser un equip que vagi a camp rival i que les distàncies siguin curtes per no perdre quan no tinguem la possessió. L’equip ho està entenent bé, però falta més determinació i verticalitat en els últims metres. No hem d'ofegar-nos en la passada. Això ens ha condicionat una mica i ha generat estrès en les pèrdues".

L'ESTIL

"A Màlaga no vam jugar bé perquè el rival no tenia la sensació que generèssim perill amb la possessió. No hem canviat res d’estil, el missatge al jugador és que el control del partit ens ha d’aportar. Si fem un pas més en veritcalitat la podem perdre en algun moment, però així el rival pot patir. Hem entrenat per aquí: tenir més canvi de ritme. Hem de ser un equip diferent en l’últim terç del camp”.

EL VALLADOLID

"És un equip que ens pot fer patir per moments. Haurem de saber juntar-nos bé i ser un equip precís en la pressió. No els hem de deixar construir i marcar una línia de pressió molt alta. No han d’arribar a estar còmodes a Montilivi. Els dos venim de moments delicats, però la nostra gent ens ha de donar suport per canviar la dinàmica. Els necessitem i han de saber-ho. És un repte per tots nosaltres que d’aquí no s’escapi cap punt més".

ALEIX GARCÍA A MÀLAGA

"Posar tres migcampistes amb Ibra, Pol i Aleix va fer que acumulèssim molta gent a la zona mitja sense profunditat. Em vaig equivocar. Ens faltava amplitud i profunditat. Van tenir moltes pèrdues a la primera part".

SANTI BUENO

"Santi és un jugador molt important per nosaltres, encara no està en el seu millor moment i li falta. Del genoll està bé però ha d’acumular càrrega de treball a nivell de grup. El podem utilitzar però crec que és massa aviat per posar-lo 90 minuts. Ens dona l’alternativa de jugar amb tres centrals".

LA SANCIÓ

"Tinc confiança amb Salva (Fúnez). És el segon i és com si fos jo. Ens coneixem des de petits i, fins i tot, hem jugat junts. Tenim el mateix pensament. Intentarem tenir el contacte al principi, abans del partit. Sap tots els conceptes i què necessitem en cada moment. Sempre tenim comunicació als partits i sé que pensem igual. No m’agrada estar en aquesta situació però és el que toca. Sento que és injusta l’expulsió, em fot una mica. Demano disculpes".

LA IDEA

"Hem atacat malament. Quan això passa, patim transicions. Hem de ser agressius endavant. Si ho fem amb la pilota també serem capaços de defensar cap a endavant. El club no m’ha fitxat per ser un equip especulatiu i tenim totes les armes per ser un equip que vagi endavant. És el moment de créixer".

PRESSIÓ?

"Avui els hem posat la classificació als jugadors. Estem al 20è lloc i no ens agrada. Hem de fer un pas endavant. Aquesta és la pressió que tenim. Va per aquí. No millorarem amb dubtes. Entrenem bé i hem de competir bé. Tenim clar que el problema és atacar millor".