L’estil de Míchel Sánchez és innegociable. Després de tres derrotes consecutives, el tècnic està preocupat per veure el Girona en zona de descens però té clar que la solució al problema és «atacar millor». Aquest és el principal objectiu que es marca avui contra el Valladolid, «un rival que no ha d’arribar a sentir-se còmode a Montilivi». No vol que s’escapi cap punt més de l’estadi i per aconseguir-ho tindrà el màxim argument al davant: Cristhian Stuani. L’uruguaià és la novetat en la llista de convocats un cop superades les molèsties al pubis.

«Tenim a Stuani. Ha entrenat bé i ha millorat molt de les molèsties. Farem un últim (aquest matí) entrenament per finalitzar la setmana i veure com plantejarem el partit. Sabrem si hi és pels 90 minuts o 45. La sensació és que ha millorat i comptem amb ell».

«L’equip entrena molt bé. No puc dir que estiguem malament en aquest sentit, però sí que tenim una situació delicada a la competició. L’hem d’acceptar. Tinc molta confiança amb el partit. Es tracta de resultats i necessitem una victòria. Serà prova important contra un dels millors equips de la categoria, que ve de Primera i té una plantilla feta per ascendir amb el 90% dels jugadors de la temporada passada. Volem reivindicar-nos».

«Estic molt bé. Tinc l’energia que em dona l’equip. Noto que estem en el procés de millora».

«En els ajustos de plantilla podem jugar amb dos davanters i gent amb referència de gol. La idea és que l’equip faci un pas endavant i tingui energia, intensitat i canvi de ritme en atac. Ens hem quedat en una fase de bon joc sense ser del tot agressius en zona tres. Tenir Stuani o que estigui acompanyat no varia la nostra idea. L’equip sencer ha de ser agressiu a l’àrea contrària».

«Hem de viatjar junts. És un concepte que els he plantejat des del principi perquè volem ser un equip que vagi a camp rival i que les distàncies siguin curtes per no perdre quan no tinguem la possessió. L’equip ho està entenent bé, però falta més determinació i verticalitat en els últims metres. No hem d’ofegar-nos en la passada. Això ens ha condicionat una mica i ha generat estrès en les pèrdues».

«A Màlaga no vam jugar bé perquè el rival no tenia la sensació que generéssim perill amb la possessió. No hem canviat res d’estil, el missatge al jugador és que el control del partit ens ha d’aportar. Si fem un pas més en verticalitat, podem perdre la possessió en algun moment, però potser així el rival patirà».

«Ens pot fer patir per moments. Haurem de saber ajuntar-nos bé i ser un equip precís en la pressió. No han d’arribar a estar còmodes a Montilivi. Els dos venim de moments delicats, però la nostra gent ens ha de donar suport per canviar la dinàmica. És un repte per a tots nosaltres que d’aquí no s’escapi cap punt més».