El Girona torna a guanyar i ho fa amb Cristhian Stuani de golejador. L’uruguaià ha estat infal·lible aquesta nit des dels onze metres per aconseguir una victòria contra tot un Valladolid (1-0). Era necessària. No només per trencar la mala ratxa de tres derrotes consecutives, sinó per sortir del descens i recuperar sensacions. Després dels problemes físics que arrossegava, Stuani ha començat el partit com a suplent però ha respost quan se li ha demanat malgrat que a Bustos no li ha fet gens ni mica de gràcia. El Pucela ha provocat un penal sobre Valery, l’argentí l’anava a llençar i per sorpresa seva ha estat substituït pel killer. El bé del col·lectiu anava per davant.

Els gironins sabien d’entrada el tros d’equip que aquesta nit visitava Montilivi. Per tant, era més necessari que mai tenir determinació i verticalitat com ha demanat Míchel una i mil vegades. Calia fer un pas endavant als últims metres i l’equip s’ho ha arribat a creure aprofitant el tempteig d’un Valladolid espès. Valery, responent a la titularitat, ha estat dels més insistents a l’àrea rival encara que l’ocasió més clara ha estat per Bernardo amb una rematada de cap a fora (min. 16). Terrats ha tingut l’última amb un xut des de la frontal que ha sortit per damunt del travesser.

Massa estrany era veure el Valladolid sense generar perill. Els de Pacheta han sortit a mossegar a la segona part amb una doble ocasió que ha posat a Juan Carlos en un compromís. Primer ha estat Nacho amb un tret a fora i després Oscar Plano amb un altre que ha acabat igual (min. 51). El Girona s’estava complicant de mala manera, alimentant el pas endavant del Pucela. Luis Pérez ha estat el següent en provar sort amb un xut creuat que ha atrapat Juan Carlos. Semblava que les coses no podien anar a pitjor quan el partit ha somrigut al Girona amb un penal clar a Valery. Volia llençar-lo Bustos, però Fúnez (el segon de Míchel) ha decidit que era millor l’experiència de Stuani. L’argentí ha marxat indignat i amb una rebequeria cap a la banqueta, però se li ha passat ben d’hora amb la celebració del gol de l’infal·lible Stuani. Terrats ha tingut el segon amb una rematada que ha sortit un pèl alta.

FITXA TÈCNICA

Girona: Juan Carlos, Calavera, Bernardo, Juanpe, Jairo, Valery (Sarmiento, min. 81), Terrats (Pol Lozano, min. 77), Aleix García, Ureña (Baena, min. 59), Borja García (Samu Sáiz, min. 81) i Bustos (Stuani, min. 59).

Valladolid: Roberto, Joaquín (Gonzalo Plata, min. 69), Kiko Olivas, Javi Sánchez (Queirós, min. 46), Luis Pérez, Anuar (Toni Villa, min. 69), Roque Mesa, Aguado, Nacho, Oscar Plano (Sergio León, min. 69) i Weissman (Cristo, min. 81).

Gols: 1-0, min. 60: Stuani de penal.

Àrbitre: González Esteban (comitè basc). Ha amonestat a Terrats (Girona); Roque Mesa, Luis Pérez (Valladolid).

Estadi: Montilivi, 3.534 espectadors.