S’han necessitat un total de 80 dies, però finalment el Girona ahir va pronunciar-se. El club va comunicar de manera oficial que Aday Benítez ha deixat de formar part de la plantilla i que no continuarà defensant la samarreta blanc-i-vermella. «Després de 199 partits toca dir-te adéu i donar-te les gràcies. Dissabte tots els que vinguin a Montilivi podran regalar-te l’ovació que et mereixes», va explicar el Girona en un comunicat a través de les xarxes socials. El ja excapità serà a l’estadi aquest vespre per tancar una etapa de set temporades al club que li va canviar la vida l’estiu del 2014 i rebrà un reconeixement abans del partit contra el Valladolid (20.30 h).

«Abans de l’inici del partit l’afició podrà fer arribar a Aday l’agraïment pel seu treball i compromís», va afegir el club. D’aquesta manera, el vallesà, que és a punt de fer 34 anys, s’acomiadarà del Girona encara que no sigui de la forma que més li hauria agradat. Després d’acabar contracte el passat 30 de juny, el de Sentmenat va passar-se tot l’estiu esperant una renovació amb els de Montilivi que mai va arribar. Entremig, va rebre altres ofertes d’algun equip de la categoria i també de la Primera RFEF com per exemple el Sabadell. Les va descartar totes pensant que seguiria a Girona.

Un cop confirmada la negativa del club, amb una reunió que va tenir lloc dilluns amb el director esportiu Quique Cárcel, Aday es troba sense equip. Com a agent lliure, el lateral confia trobar un equip a Segona que encara tingui fitxes disponibles o, fins i tot, marxar a l’estranger si hi ha alguna proposta que el convenci. Sigui com sigui, espera resoldre-ho el més aviat possible.