El calendari colla, però la reacció ha de ser imminent. El Girona no té temps a perdre si vol veure’s fora del descens i aspirar a lluitar pel màxim objectiu de Segona. Hi ha pressió. Ho sap bé Míchel Sánchez que és el primer que els la posa als jugadors. Ahir, per exemple, els va ensenyar la classificació abans de l’entrenament. «No ens agrada, però és la realitat. L’equip necessita fer un pas més en atac i ho farem. Tenim clar quin és el problema», va explicar el tècnic. L’antídot és «atacar millor» i per aconseguir-ho els gironins comptaran amb una bona dosi al davant. El retorn de Cristhian Stuani, recuperat de les molèsties al pubis que van obligar-lo a perdre’s el partit davant el Màlaga, serà clau per rematar la feina als últims metres. Ara bé, aquest vespre a Montilivi (20.30 h) els visita un rival d’allò més exigent. Es tracta del Valladolid, clar candidat a l’ascens i amb una plantilla que l’any passat competia a Primera.

La situació ara mateix no és la millor. Les tres derrotes consecutives que han enviat l’equip a la zona perillosa s’agreugen després de les sensacions que va deixar el partit a la Rosaleda. Entre tot plegat, però, hi ha una part positiva i és que la pel·lícula tot just acaba de començar i, per tant, el Girona té temps de sobres per revertir-la. Míchel ha repetit una vegada i una altra que l’objectiu del club ha de ser l’ascens i amb aquesta idea treballa l’entrenador.

Tot i que no es nega a recórrer-hi en algun moment determinat, el tècnic seguirà fidel al 4-3-3 que el caracteritza amb algun retoc durant el partit. En part perquè Santi Bueno encara no està al seu 100%, tot i estar disponible, i sense ell és difícil apostar per tres centrals. Així doncs, al darrere tot es mantindrà com ha predominat fins ara amb Arnau i Jairo als laterals i Juanpe i Bernardo a l’eix de la defensa. Sí que hi podria haver canvis al mig del camp després de veure que l’experiment de la setmana passada no va sortir bé amb nombroses pèrdues de pilota. En aquest sentit, es podria donar l’alternativa a Kébé, Aleix García i Terrats. En funció de com arribi a la sessió d’aquest matí, Stuani té tots els números de ser la referència ofensiva acompanyat per Samu Sáiz i Ureña, encara que Valery també demana pas.

D’entrada, el Girona tindrà el contratemps de la sanció de Míchel. El tècnic va veure targeta vermella al camp del Màlaga i ha estat castigat amb dos partits. És a dir, avui contra el Valladolid i diumenge de la setmana vinent davant l’Oviedo. El segon Salva Fúnez serà l’encarregat de rellevar-lo. «Hi tinc molta confiança perquè és com si fos jo. Ens coneixem des de petits i, fins i tot, hem jugat junts. Pensem igual i sap tots els conceptes per decidir què necessitem en cada moment. Intentarem tenir contacte al principi, abans del partit», va dir Míchel.

El Valladolid tampoc se’n surt

Tenir la plantilla feta a cop de talonari amb futbolistes de Primera no és sinònim de victòria. Els objectius s’han de treballar i cal trobar la regularitat per assolir-los al final de la temporada. Ho sap bé el Girona de l’any que va baixar de Primera i es va quedar a les portes de l’ascens en un play-off frustrat per l’Elx després de no aconseguir-ho per la via directa. I és exactament el mateix que està experimentant el Valladolid de José Rojo, Pacheta. Precisament, l’últim cop que el tècnic va visitar Montilivi va ser per treure l’última plaça a Primera als gironins amb un gol de Pere Milla en el temps afegit. Trobar-se’l encara cou i això que ara entrena el Pucela.

El Valladolid arrossega dues derrotes consecutives contra el Burgos i el Tenerife, la qual cosa augmenta el seu perill malgrat que a la Lliga no hagi aconseguit mai cap victòria a Montilivi. Després de ser presentat aquesta setmana, Pacheta podria fer debutar l’extrem equatorià Gonzalo Plata que ha estat inclòs en una llista en la que ha tornat Joaquín. D’altra banda, Kike Pérez, l’ex del Girona Raúl Carnero, Pablo Hervías i El Hacen van quedar fora de la mateixa manera que el central El Yamiq per una lesió muscular. El tècnic tampoc podrà comptar amb el lateral Hugo Vallejo que aquesta setmana va patir una greu lesió al genoll mentre preparava el partit davant el Girona i estarà uns sis mesos de baixa.