Segurament no va ser el comiat que mereixia, encara menys el que li hauria agradat tenir. Aday Benítez va posar ahir el punt final a la seva etapa al Girona d’una manera estranya. Al damunt de la gespa sí, però sense vestir de curt i sota una pluja intensa que va deixar-lo xop com un ànec. Després de set temporades defensant l’escut blanc-i-vermell i quedar-se a un partit dels 200 (han sigut 199), el reconeixement va ser fred: una ovació, una samarreta commemorativa, un vídeo que no se sentia i les gràcies. L’afició, això sí, va encarregar-se de fer arribar el seu escalf a l’excapità amb un fort aplaudiment.

«Hola, Montilivi! Sou els millors. Tenia moltes ganes de tornar a l’estadi, encara que m’hauria agradat fer-ho vestit de curt i lluitant amb tots els valors que he defensat sempre fins a l’últim minut. No entenc el futbol d’una altra manera», va dir Aday amb la veu entretallada per l’emoció.

Pel cap no podien deixar de passar-li els moments viscuts al Girona, que s’ha convertit en el club del seu cor després d’arribar-hi l’estiu del 2014 procedent del Tenerife, i han fet que es consideri un gironí més tot i ser de Sentmenat. «He aconseguit coses inimaginables a Girona. Han sigut quatre play-off, tres finals i un ascens celebrat amb tota la ciutat. Només tinc paraules d’agraïment per tots aquells qui feu gran el club dia a dia, tant des del camp com des de la grada. Sempre us portaré al cor», va afirmar.

Aday no va voler oblidar-se de cap dels companys, cos tècnic i treballadors amb qui ha coincidit al Girona. «Sense ells no seria qui soc. D’aquí, m’enduc amics per tota la vida. M’he sentit molt valorat», va insistir. En particular, el lateral també va adreçar-se a la seva mare que «sempre ha sigut allà asseguda (a la grada) donant-me suport incondicional».

El president Delfí Geli va fer-li entrega d’una samarreta commemorativa amb el número 199 a l’esquena que són els partits que ha disputat Aday amb el Girona. Tenint en compte que va ser abans del partit contra el Valladolid i que diluviava amb força, el comiat va enllestir-se de pressa. Tot seguit, l’excapità va fer-se una foto amb l’equip -no només l’onze, sinó que també s’hi van afegir els jugadors que eren a la banqueta i els membres del cos tècnic. Aday va veure el partit des de la Llotja amb l’espina clavada que el seu últim partit a Montilivi fos la final del play-off contra el Rayo Vallecano. Un final trist però amb molts moments que han valgut la pena. Així li va fer saber Montilivi amb l’última ovació per a Aday en la que va ser la millor entrada registrada fins ara aquesta temporada amb 3.534 espectadors.

Míchel «És una victòria important contra un rival de Primera a Segona»

No va poder dirigir-la des de la banqueta, però la victòria és el que compta. Míchel va assegurar ahir que retrobar-se amb els tres punts és «importantíssim». «Teníem pressió per sumar a casa contra el rival amb el major pressupost de la categoria. És un equip de Primera que competeix a Segona», va dir sobre el Valladolid. Un gol de penal de Stuani va donar el triomf als gironins en una acció anecdòtica en què Bustos es pensava que seria el llançador i va acabar marxant notablement enfadat. «Ja teníem els dos canvis previstos i no hem tingut temps de postposar-los. Nahuel estava empipat perquè creia que les coses no han sortit com volia, però el més important és que l’equip ha guanyat. Tinc confiança en els dos», va explicar. El penal va provocar-lo Valery, que va fer «un gran partit amb esforç i treball». «Ens ha donat profunditat i ha generat. Encara ha d’anar a més per tornar al seu millor moment. Va tenir una explosió molt bona en el futbol professional, però la lesió el va frenar», va comentar sobre l’escalenc. També va parlar del debut de Borja García: «Ha acabat a un nivell altíssim, donant-nos profunditat en la passada». El tècnic va considerar que «no hem sigut l’equip més alegre que volem». «S’ha notat certa rigidesa en el joc i potser ens ha costat entrar perquè sabíem la responsabilitat que teníem pe guanyar. Hem anat creixent durant el partit. Hem de ser un equip amb molta més confiança», va afegir.