Valery Fernández té ben apresa la lliçó de caure i tornar-se a aixecar. Amb només 21 anys, l’ha hagut d’aplicar diversos cops. L’escalenc va irrompre amb força al futbol professional quan encara tenia edat juvenil (19) després que Eusebio Sacristán li donés una oportunitat a Primera Divisió. El seu rendiment va estar a l’altura del primer equip i ben aviat el club va adonar-se que l’havia de retenir signant una renovació fins al 2023. La temporada del descens havia de suposar la seva confirmació a l’elit, però una greu lesió al genoll va esguerrar-li els plans deixant-lo fora dels terrenys de joc durant gairebé un any. Amb tot, la passada ho havia de tornar a intentar. No va poder fer-ho de la manera que s’esperava perquè el novembre de 2020 va patir un nou contratemps: l’operació per un trencament del menisc intern. Valery va seguir els passos de la recuperació al peu de la lletra i va reaparèixer per any nou, encara que va haver de constatar com se li escapava la regularitat. La seva participació va ser gairebé 700 minuts entre Lliga i Copa.

Amb l’arribada de Míchel Sánchez se li obria un nou ventall de possibilitats. La pretemporada prometia fins que el genoll li va tornar a fer la guitza. L’extrem va perdre’s els dos primers partits de Lliga per unes molèsties que el van fer extremar la precaució, tenint en compte el seu historial. Un cop superades, Valery va estrenar-se a Ponferrada amb poc més d’una desena de minuts. Va tornar al camp del Màlaga, on va ser l’única espurna de l’equip en la derrota gironina.

Premiant la seva actuació a La Rosaleda, Míchel va donar-li la titularitat contra el Valladolid i Valery va respondre al tècnic provocant el penal que va donar la victòria al Girona amb un gol de Cristhian Stuani. Les seves ganes van ser decisives per canviar el rumb dels gironins després de tres derrotes consecutives. «Hem mostrat una cara molt valenta al partit. Hi hem cregut més que el rival i a partir d’aquí hem obtingut la victòria. La primera part ha estat més ajustada, sent correctes defensivament, però la pressió per guanyar ha fet que tiréssim cap amunt. A la segona hem fet un pas endavant per anar a pel partit. L’ajuda de l’afició i de l’equip han estat clau per buscar el penal», va dir Valery després del triomf.

L’escalenc treballa per tornar a brillar a Montilivi. A poc a poc va guanyant-se la confiança de Míchel, que va destacar la seva actuació contra el Valladolid. «Per mi ha fet un gran partit. S’ha esforçat i treballat per fer el que li hem demanat, donant-nos profunditat i generant ocasions. A d’anar a més. La seva explosió al futbol professional va ser molt bona i després la lesió el va tallar, però està en el procés de tornar-se a trobar. Hem d’ajudar-lo perquè aconsegueixi el seu màxim nivell», va comentar el tècnic.

Valery, que aquesta temporada ha heretat el dorsal 11 d’Aday, no només representa l’aposta que fa el Girona per la base, venint de les categories inferiors del club, sinó que també és el famós orgull gironí, juntament amb David Juncà i Òscar Ureña.