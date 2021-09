Aleix García ha atès aquest migdia el mitjans de comunicació, després que el Girona es retrobés amb la victòria contra el Valladolid i trenqués una ratxa de tres derrotes consecutives. "Ens ha donat molta confiança per afrontar el partit contra l'Oviedo i el futur", ha dit el migcampista d'Ulldecona que fins ara s'ha guanyat la confiança de Míchel sent titular a tots els partits. A més a més, també a comentat que el pes golejador de l'equip no pot carregar-lo només Cristhian Stuani: "Els que juguen al davant com Borja, Samu o Baena haurien d'acabar amb sis o set gols cadascú".

LES SENSACIONS

"El més positiu ha estat aconseguir els tres punts a casa, davant l'afició, després d'una dinàmica de tres derrotes. L'equip està content i amb millor mentalitat respecte a les jornades anteriors. Això ens donarà molt per afrontar el partit d'aquest cap de setmana i tot el que ve. Ens ha donat confiança".

TREURE'S UN PES DE SOBRE

"Sí. A ningú li agrada perdre tres partits. Notàvem la pressió i començàvem a posar-nos nerviosos, però al final es tracta d'un projecte nou amb un entrenador nou i una idea de joc diferent. L'equip està fent passos grans, es va poder veure contra el Valladolid que és un equip que ve de Primera Divisió. Va ser complicat, però ens dona confiança per al futur".

TITULAR

"Si soc titular és perquè l'entrenador deu veure que estic bé. He de seguir així i intentar millorar amb el que em demana als entrenaments".

LA DEMANDA DE MÍCHEL

"Al mig del camp estem fent un bon treball. Ens està faltat una mica de profunditat a la zona de finalització, però crec que és qüestió que vagin entrant les pilotes a dins la porteria. Des de darrere arribem bé, ens falta una mica al davant, tot i que quan Stuani estigui en forma i Nahuel també segur que marcaran molts gols".

LA SEVA VERSIÓ

"És qüestió que tot flueixi durant el jo pugui arribar més a porteria. He vingut aquí a ser important. L'entrenador m'està donant molt protagonisme i espero que sigui així durant tota la temporada".

MÉS GOLEJADORS

"No podem dependre només dels gols de Stuani. Els que juguen al davant com Borja, Samu o Baena haurien d'acabar amb sis o set gols cadascú. És qüestió que entrin les primeres pilotes".

MÉS RESPONSABILITAT

"Intento assumir-la. Ramon és més jove, però està molt capacitat i ens compenetrem bé. Tenen coses de jugadors madurs".

L'OVIEDO

"És un rival que ho està fent bastant bé, però pensem en nosaltres mateixos. Venim d'una victòria important a casa i d'una setmana positiva. Segur que farem un gran partit".