Amb 24 anys, encara li queda un llarg camí per recórrer, però aquesta temporada Aleix García s’ha convertit en el migcampista amb més galons del Girona. El d’Ulldecona va assegurar ahir que «assumeix» aquest nou rol a l’equip amb més responsabilitat per davant de futbolistes com Ramon Terrats (20), «amb qui més hem coincidit i ens compenetrem bé», Pol Lozano (21) i Ibrahima Kébé (21). «Seran joves, però tenen coses de jugadors madurs», comentava.

Aleix García va destacar com de «positiva» va ser la victòria de dissabte passat contra el Valladolid (1-0) per trencar la mala ratxa de tres derrotes consecutives i sortir de la zona de descens. «L’equip està content i amb millor mentalitat respecte a les jornades anteriors», va comentar. En aquest sentit, confia que serveixi per al partit d’aquest diumenge davant l’Oviedo (18.15 h). Fins ara, el migcampista ha sigut titular a tots els partits (6) que ha jugat el Girona a la Lliga: «L’entrenador m’està donant molt protagonisme i espero que sigui així tota la temporada».

«El més positiu ha estat aconseguir els tres punts a casa, davant l’afició, després d’una dinàmica de tres derrotes. L’equip està content i amb millor mentalitat respecte a les jornades anteriors. Això ens donarà molt per afrontar el partit d’aquest cap de setmana i tot el que ve. Ens ha donat confiança».

«Sí. A ningú li agrada perdre tres partits. Notàvem la pressió i començàvem a posar-nos nerviosos, però al final es tracta d’un projecte nou amb un entrenador nou i una idea de joc diferent. L’equip està fent passos grans, es va poder veure contra el Valladolid que és un equip que ve de Primera Divisió. Va ser complicat, però ens dona confiança per al futur».

«Si soc titular és perquè l’entrenador deu veure que estic bé. He de seguir així i intentar millorar amb el que em demana als entrenaments».

«Al mig del camp estem fent un bon treball. Ens està faltat una mica de profunditat a la zona de finalització, però crec que és qüestió que vagin entrant les pilotes a dins la porteria. Des de darrere arribem bé, ens falta una mica al davant, tot i que quan Stuani estigui en forma i Nahuel també segur que marcaran molts gols».

«És qüestió que tot flueixi durant el jo pugui arribar més a porteria. He vingut aquí a ser important. L’entrenador m’està donant molt protagonisme i espero que sigui així durant tota la temporada».

«No podem dependre només dels gols de Stuani. Els que juguen al davant com Borja, Samu o Baena haurien d’acabar amb sis o set gols cadascú. És qüestió que entrin les primeres pilotes».

«Intento assumir-la. Ramon és més jove jo, però està molt capacitat. Som els que més hem coincidit fins ara i ens compenetrem bé. En Pol també ha arribat a un bon nivell. Seran joves, però tenen coses de jugadors madurs».

«Com que juguem amb dos pivots, ens repartim la feina. Jo, per exemple, soc més ofensiu que Ramon, però quan toca defensar no hi ha diferència entre els dos. Som iguals i, fins i tot, quan tenim la pilota, ell ha d’assumir la responsabilitat que el míster demana. Estem fent bona feina als partits. Hem d’anar a més, segur».

«Sempre que juga un pivot i jo puc estar per davant, tinc una mica més de recorregut. Al final farem el que ens demani el míster perquè és qui mana i hem d’acceptar les decisions. Jo estic còmode tant en el doble pivot com en el 4-3-3, una mica més avançat».

«És un rival que ho està fent bastant bé, però pensem en nosaltres mateixos. Venim d’una victòria important a casa i d’una setmana positiva. Es nota en l’ambient als entrenaments. Segur que farem un gran partit».

«A ningú li agrada mirar la classificació i veure’s a baix. Acabem de començar, són 42 jornades i, dins del que cap, no ens podíem preocupar excessivament. Evidentment, no ens va agradar. La victòria ens ha permès sortir d’aquella zona i a poc a poc anirem cap amunt segur».