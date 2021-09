La necessària victòria contra el Valladolid ha instaurat la calma a Montilivi. Alleugerat de la pressió que tenia per trencar una dinàmica de tres derrotes seguides, el Girona s’ha centrat aquesta setmana a treballar el partit de demà davant l’Oviedo. Míchel Sánchez està satisfet amb la resposta dels seus futbolistes, que cada vegada capten millor la seva idea. «No crec que estiguem tan lluny del que vull», reconeixia ahir en roda de premsa. Per al tècnic és imprescindible aconseguir el primer triomf de la temporada a fora, però té clar que el camí per trobar-lo és sent protagonistes amb la pilota. El canvi de sistema amb defensa de tres centrals, tenint en compte el bon nivell de Santi Bueno, no es descarta.

«Tots necessitàvem la victòria. El cos tècnic, jugadors, afició i club. És una victòria que ens ha donat tranquil·litat i confiança per ratificar el treball que estem fent. Ha sigut una molt bona setmana de treball. Ens ha anat molt bé».

«Contra el Valladolid vam ser un equip molt més junt en el sistema defensiu. Vam treballar molt bé la defensa d’espais i les situacions de pressió. En atac, el posicionament va ser bo però el ritme de joc no. Potser va ser la causa de no tenir molta continuïtat. Hem de generar més situacions de gol i hi treballem. Hem de sentir-nos més lleugers i que els jugadors tinguin confiança per trobar el ritme de joc que necessitem».

«Tenim la necessitat de guanyar a fora de casa. En les dues sortides que hem fet no hem aconseguit puntuar i ho necessitem. No podem anar a fora amb el dubte. És important sumar els tres punts davant l’Oviedo, però ho és més agafar bones sensacions per fer un pas més cap al que volem. Hem de centrar-nos en el partit, en lloc d’obsessionar-nos amb el resultat. Si es tradueix amb victòria molt millor perquè la necessitem. La millora de l’equip es veu en el dia a dia. No hem de tenir l’angoixa de guanyar i sí el repte de ser protagonistes contra un rival que és molt intens».

«L’Oviedo és dels equips que millor treballa la pressió en el bloc defensiu i hem de tenir circulació per dominar. Volem controlar el joc i, si volem tenir la pilota, haurem de sortir bé de la pressió de l’Oviedo. Haurem de mantenir un ritme de joc molt alt durant tot el partit. La concentració haurà de ser màxima per evitar pèrdues perquè és un equip que juga molt bé a la transició amb dos davanters capaços de guanyar duels. Hem plantejat les possibilitats, buscant solucions. Si superem la primera pressió, haurem de ser dominadors a camp rival. És un repte important pel meu estil i el que vull implantar. El partit demostrarà a quina altura estem i el que volem demostrar aquesta temporada. Estem il·lusionats per aconseguir dues victòries seguides».

«Veig moltes coses positives. Encara no és tot el que el cos tècnic voldria, però el jugador està en un procés de millora continua i d’entendre molt bé el que volem. S’ha vist per moments aquestes jornades, però hem de seguir treballant la idea sense tenir resultats negatius. Això ha de permetre’ns millorar. No crec que estiguem tan lluny del que vull. Voldrem guanyar contínuament, però molts cops la competició ens generarà incertesa. És el que intentem ajustar amb el jugador. Si domines la pilota, hi ha moltes línies de passada que per un metre més o menys poden fer que la perdem. No és fàcil jugar al que volem, exposant-nos contra un rival que ens pot fer mal i amb la necessitat de guanyar. Cal evitar condicionar el joc al resultat. L’equip està convençut per buscar la porteria rival, jugar a la porteria rival i pressionar a la porteria rival, que és la nostra identitat. Em sento privilegiat com a entrenador. Podem donar-li matisos».

«Santi (Bueno) ja està a un bon nivell i ens permet tenir la possibilitat de canviar el sistema. L’hem d’anar incorporant. L’altre dia ja havia de jugar els últims minuts. És un jugador importantíssim i en la posició de central és boníssim. Tenim quatre centrals de nivell, que se senten a gust amb dos o tres centrals. Haurem de veure quina és la millor solució per a l’equip, sense deixar d’anar cap endavant ni de ser protagonistes amb la pilota. Santi entrena a un nivell molt alt i volem que participi».