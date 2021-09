Fer la pretemporada sota les ordres de Pep Guardiola no és suficient per a Míchel Sánchez. El tècnic del Girona té clar que les convocatòries cal guanyar-se-les amb el treball del dia a dia. Ser una de les joves promeses avalades pel Manchester City, per tant, no és cap garantia per jugar. Si no, que li preguntin a Pablo Moreno. El davanter s’ha quedat sense entrar a la llista per segon partit consecutiu i no acompanyarà l’equip a Oviedo, on demà buscarà la primera victòria a fora.

La decisió de no incloure’l a la convocatòria per visitar el Nuevo Carlos Tartiere és tècnica. Com també ho va ser contra el Valladolid. «Tenim la baixa de Pablo Moreno. Durant la pretemporada va tenir problemes físics amb el Manchester City i tenim un procés de treball amb ell. No és una baixa per lesió, sinó que necessita recuperar el seu millor nivell. Ja li vam donar uns 20 minuts contra el Màlaga (el Girona va perdre per 2-0), però la sensació que tenim és que ha d’agafar més ritme de competició i d’entrenament. No hi ha cap data fitxada, encara que esperem tenir-lo disponible a curt termini», va explicar ahir Míchel.

Pablo Moreno afronta la seva segona temporada a Girona en qualitat de cedit per part del City. El seu retorn va confirmar-se l’últim dia de mercat arran de la sortida de Mamadou Sylla, el màxim golejador del curs passat, per qui el club no va trobar cap substitut amb les mateixes característiques. Amb 19 anys, el davanter andalús es troba en ple procés de formació després de destacar com a golejador en les categories inferiors del Barça i el Juventus. A Itàlia, va arribar a compartir vestidor amb futbolistes de renom com Cristiano Ronaldo o Dybala. Va ser per aquest motiu que el City s’hi va fixar, fitxant-lo l’estiu de 2020 per 10 milions d’euros.

Sense cabuda a la Premier League, de seguida se li va buscar sortida a Segona amb el Girona amb l’objectiu que creixés com a futbolista. La seva primera temporada a Montilivi, però, va estar lluny de les expectatives marcades. I és que Pablo Moreno va tenir poca continuïtat a causa dels problemes físics. En total, va jugar 26 partits (8 com a titular) que superen per poc els 800 minuts.

L’andalús va explicar que aquesta se la pren amb una nova mentalitat per «tenir responsabilitat i ser important» arran del «sabor amarg» que li va deixar la passada. De moment, haurà d’esperar i treballar per convèncer a Míchel. El tècnic ja ha demostrat que no té manies a l’hora de decantar-se per la joventut, fent debutar a nanos com Óscar Ureña o Grabri Martínez. Del filial, també s’ha apostat per Arnau Ortiz, Álex Castro, Ricard Artero i Loïc Williams.