El Girona s'ha conformat amb l'empat aquesta tarda davant l'Oviedo (0-0). Lluny d'aprofitar la victòria contra el Valladolid per arrencar d'una vegada, els de Míchel s'han mostrat espessos en zona d'atac. N'han fet prou amb un parell d'ocasions que no han suposat cap perill per Femenias. Per la seva part, Juan Carlos sí que ha tastat la pressió del rival vestint-se d'heroi per evitar el gol local a la primera part. Obeng ha estat expulsat al tram final per una entrada sobre Calavera revisada pel VAR.

Els blanc-i-vermells arribaven al Carlos Tartiere amb les energies renovades després de guanyar el Valladolid. Tot i que li ha costat plasmar-ho a l'àrea rival. Míchel ha mantingut l'onze titular amb l'únic canvi de Baena per Ureña i l'equip de seguida ha tingut dues rematades a fora obra de Borja García i Bernardo. La veritable sensació de perill, però, ha sigut de l'Oviedo. I durant tota la primera part. Obeng n'ha perdonat un parell enviant una pilota als núvols després de rebre una passada de la mort de Pierre, així com en un u contra u amb Juan Carlos. El porter s'ha vist amb l'obligació d'intervenir per culpa d'una errada de la defensa. Ha tornat a ser clau abans de la mitja part, traient una mà salvadora per frustrar un cacau de Borja Bastón. Fins i tot Calvo hauria pogut veure porteria en una acció anterior, si no fos perquè és central i ha fallat amb un misto.

L'equip ha sortit amb les idees més clares a la represa, però seguia lluny de la seva millor versió. Juan Carlos gairebé s'embolica aturant en dos temps una centrada d'Obeng. Mentre que Femenias també n'ha rebutjat amb els punys una de Valery. L'entrada de Stuani per Bustos era més que necessària. L'uruguaià ha tingut una assistència de Valery, però no li ha sortit bé el xut. El Girona s'ha fet amb la possessió, però més enllà d'això no treia cap profit de la pilota. Ha tingut sort que Jirka l'ha enviat a fora quan ja era a prop de Juan Carlos. L'expulsió d'Obeng a instàncies del VAR per una entrada a Calavera (m. 88) podria haver ajudat però res. I això que s'han afegit 8 minuts i Samu ha tingut l'última ocasió amb un cacau que ha tret Femenias. Al final, empat sense gols.

FITXA TÈCNICA

Oviedo: Femenias, Lucas, David Costas, Dani Calvo, Pierre (Mossa, m. 78), Viti (Pombo, m. 72), Jimmy (Javi Mer, m. 60), Brugman (Luismi, m. 61), Borja Sánchez (Jirka, m. 72), Borja Bastón i Obeng.

Girona: Juan Carlos, Calavera, Bernardo, Juanpe (Santi Bueno, m. 64), Jairo, Valery (Ureña, m. 75), Terrats, Aleix Garcia, Baena (Samu Sáiz, m. 61), Borja García (Sarmiento, m. 75) i Bustos (Stuani, m. 61).

Àrbitre: Gálvez Rascón (comitè madrileny). Ha amonestat a Borja Sánchez, Pombo (Oviedo); Baena, Jairo (Girona). Ha expulsat Obeng al m. 88 amb vermella (Oviedo).

Estadi: Carlos Tartiere.