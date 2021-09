Vostè, els Mier, Borja Sánchez, Viti, Lucas...El planter comença a guanyar pes a l’Oviedo.

S’està veient que la gent de casa aportem i això ens dóna moral. Havíem de fer un pas endavant i l’hem fet.

Quina importància té comptar d’un bloc de jugadors de la casa en un vestidor?

És fonamental per a un club com l’Oviedo que ha apostat pel planter des de fa uns anys. És bo alternar gent jove amb d’altres de veterans perquè hi hagi un bon grup.

Vostè té 24 anys. Els altres nois del planter 23 o 22...El Girona també aposta per la base però els seus valors en tenen tot just 18 o no gaires més...És difícil lluitar per tot amb tanta joventut?

Cal tenir paciència. Els joves que comencen cal donar-los paciència i temps. A base de partits s’anirà veient qui serveix i qui no. El Girona sempre ha demostrat que pot recórrer a la gent de la casa.

Quin objectiu es marca l’Oviedo?

És relatiu. Tenim la història que tenim i el plantejament sempre és ser a Primera. Venim de dos anys complicats i ja veurem on som a mitja lliga.

Veu el Girona entre els favorits?

Sí. Té jugadors supercontrastats amb experiència a Primera i Segona. Estaran a dalt segur.

La mort de Francesc Arnau devia ser un gran impacte per la plantilla.

Va ser un cop molt dur. Ningú s’esperava res així evidentment. Recordo arribar al Requexón (la ciutat esportiva del club) i va ser esgarrifós assabentar-me de la notícia. És quelcom que mai es vol de ningú i menys d’algú amb qui es conviu.