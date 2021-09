Diumenge passat contra el Valladolid tocava guanyar per tallar la ratxa de tres derrotes consecutives i no enfangar-se més del compte només començar. El Girona ho va fer i, més tranquil, visita l’Oviedo aquesta tarda amb l’objectiu d’aconseguir la primera victòria del curs a domicili. Els desplaçaments a Ponferrada i Màlaga no conviden a l’optimisme però Míchel Sánchez confia que els tres punts contra el Valladolid ajudin l’equip a creure en les seves possibilitats. Un bon resultat al Nuevo Carlos Tartiere suposaria el pas endavant que tothom espera i que l’entorn necessita per engrescar-se amb aquest nou Girona. Un equip molt jove que corre, lluita i es buida però que al qual li manquen encara moltes coses, sobretot en atac, on es depèn excessivament de Cristhian Stuani. David Juncà, lesionat, i Pablo Moreno, que està seguint un tractament específic per posar-se a to físicament són les úniques baixes del Girona. El jove Arnau Ortiz cau de la convocatòria.

Stuani tornarà a ser la gran esperança del Girona avui a terres asturianes. El charrúa, absent a Màlaga per problemes físics, va ser decisiu contra el Valladolid entrant per xutar el penal que acabaria donant la victòria als de Míchel. El tècnic madrileny va reconèixer que la recuperació de Santi Bueno obre la porta a canviar de sistema i jugar amb tres centrals. Si fos així, caldria veure si Arnau torna a l’eix central juntament amb Juanpe i Bueno, i Bernardo s’asseu a la banqueta. Els laterals, o carrils, seran per a Calavera i Jairo Izquierdo. Al mig del camp Terrats i Aleix Garcia semblen fixes tant si es juga amb 3-5-2 com amb 4-3-2-1. Qui també sembla que tornarà a sortir d’entrada és un Borja García que va oferir bons minuts la setmana passada i que ha d’anar a més.

El rival d’avui, l’Oviedo passa per un moment dolç. Els asturians fa quatre partits que no perden (8 punts de 12) i confien que una victòria avui els consolidi en la zona de play-off d’ascens. José Ángel Ziganda només té la baixa de Marco Sangalli. Això sí, el pivot defensiu Luismi és dubte per un problema muscular. L’ex del Girona B, Obeng serà titular.