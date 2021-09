Míchel no va quedar gens convençut amb el partit d’ahir al Carlos Tartiere. El tècnic es va endur un «disgust» amb els seus futbolistes perquè el control del joc no va servir per perforar la porteria de l’Oviedo amb un empat sense gols. «No hem tingut profunditat ni intensitat en els metres finals. També vull controlar les àrees, no només el joc», va dir resignat.

Si bé és veritat que l’entrada de Stuani per Bustos al terreny de joc va notar-se amb «més presència a l’àrea», Míchel necessita «fer un pas endavant si volem ser a la lluita per aspirar a tot». En aquest sentit, exigeix molt més a jugadors com Borja García, Baena, Bustos, Valery, Samu Sáiz, Ureña i Sarmiento. «No veig agressivitat. Els nostres centrals, en canvi, sí que s’han vist exigits per Obeng, Borja Bastón, Borja Sánchez o Viti perquè ells hi van. No m’ha agradat gens el partit, estic ofuscat», va exclamar.

«Estic disgustat amb el partit. Ha sigut un control del joc irreal, sobretot a la primera part. Hem tingut bones possessions de pilota però sense profunditat, amb la qual cosa ens han generat en qualsevol situació de pèrdua. L’Oviedo és un equip molt ben treballat i té la fortalesa de robar i sortir en molts moments. Preteníem que no tinguessin aquelles transicions mitjançant el control de joc, però finalitzant jugades. No ha sigut així. Hi ha hagut tres o quatre pèrdues en què ens han generat molt perill».

«A la segona part hi ha hagut menys sensació de perill, però hem seguit sense ser profunds com ho necessitem ser per guanyar un partit. Hem de ser-ho. Potser l’entrada de Stuani ens ha generat més presència a l’àrea i la primera opció que ha tingut podria haver sigut gol. Encara que sense xutar a porteria és difícil guanyar. Hem tingut el control, que és una de les fases que demano, però no hem tingut profunditat ni intensitat en els metres finals. No m’agrada aquest control del joc. Vull controlar també les àrees, no només el joc. L’Oviedo t’exigeix i has de treballar molt bé. Hem de generar molt més i tenir ambició en els duels individuals. Borja, Baena, Valery, Bustos, Samu, Òscar i Dario han d’aparèixer més. No ens serveix el que fem ara. Estic molt ofuscat amb el partit».

«Hem de tenir el compromís d’anar-hi i jugar els duels. Hem de portar la pilota cap a zona tres, buscant determinació, velocitat i agressivitat. Ho treballem i el jugador ha de fer-ho. La sensació que tinc és que avui -ahir per al lector- era difícil fer un gol per com hem jugat. Amb la neteja de joc que tenim no ens dona prou per tenir una ocasió clara de gol. N’hem tingut una per una bona situació de Valery, però necessitem molt més. M’incomoda perquè no podem fer passos enrere. Hem d’anar cap endavant».

«Ens exposem molt. Traient la pèrdua de Bernardo en un inici de joc, no n’hi ha hagut pràcticament. Borja ha tingut una errada puntual. Ens exposem molt com perquè la pilota arribi a determinades zones i es converteixi en un no-res. L’Oviedo treballa molt defensivament i està molt ordenat. Costa generar ocasions de gol perquè els onze es tanquen i quan els domines són capaços de fer aquest treball, però és el que hi ha. Hem de fer un pas endavant si volem ser a la lluita per aspirar a tot. No veig agressivitat. Els nostres centrals, en canvi, sí que s’han vist exigits per Obeng, Borja Bastón, Borja Sánchez o Viti perquè són jugadors que hi van. No m’ha agradat gens el partit».