El tècnic de l’Oviedo, José Ángel Ziganda, va explicar ahir que la «intenció» del seu equip era «pressionar» el Girona per tenir-lo al seu camp, però «juga molt la pilota i t’obliga a fer esforços per desgastar-te». «No hem estat incòmodes, al contrari. Hem atacat generant ocasions i finalitzant les jugades a la primera part. Tenien la pilota sense arribada, mentre que nosaltres hem tingut perill amb unes quantes ocasions», va dir. Segons l’entrenador, «a la segona part el Girona ha adormit el partit i era difícil pressionar-lo tota l’estona». «Se li ha de robar la pilota perquè té molt bon peu i no te la dona. Ens ha faltat una mica de força per acabar les jugades. Amb un primer temps així, hauríem marxat amb un gol en un altre partit. No l’he vist, però la vermella fa dubtar».