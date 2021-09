El Girona va anunciar el mes d'abril passat dues ampliacions de capital per valor de 3,9 i de fins a 16 milions d'euros. El 27 de maig, la Junta General d'Accionistes les va aprovar i, des de llavors, no se n'havia tingut cap més notícia. Quatre mesos després, el Girona ha fet públic aquesta tarda que les dues ampliacions s'han culminat amb èxit. La primera, de 3.999.960 euros mentre que la segona ha estat finalment de 15.996.000 euros. En total, 19.995.960 euros que han de permetre l'entitat, entre altres, corregir el dèficit de la temporada passada i l'excés de límit salarial que arrossega l'equip. Cal recordar que el club va aprovar el desembre passat un pressupost de despesa a l'exercici 2020-21 és de 23,8 milions d'euros, amb una previsió inicial d'un resultat negatiu de la vora de 8 milions d'euros. En aquest sentit, dels 20 milions de les ampliacions, la meitat ja s'han destinat a cobrir pèrdues de la temporada passada. Dels 10 restants, la Lliga, per normativa, només permet els equips de Segona A dedicar-ne el 25% a millorar el límit salarial i per tant, només 3 aniran per a la plantilla. Malgrat aquest ingrés de 3 milions, el Girona continua amb el límit salarial excedit, amb el permís de la Lliga. Les ampliacions de capital no fan que variï el pastís accionarial del Girona que continua repartit de la mateixa manera. És a dir, el City Football Group és el màxim accionista (47%), l'empresari bolivià, Marcelo Claure el segon (35%) i Pere Guardiola el tercer amb un 16% de l'entramat.