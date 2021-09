Aquest matí s'han conegut els límits salarials de tots els equips de Segona A i Primera Divisió. Si la temporada passada, en els informes oficials, el conjunt gironí era el penúltim del rànquing de clubs pel que fa a límit salarial amb 4,25 milions, només per sobre del Màlaga, enguany ja és l'últim. La xifra anunciada avui que la Lliga permet al Girona destinar per a la plantilla, cos tècnic i futbol base és de només 3,9 milions, la més baixa de tota la categoria. Una quantitat que, tal com passava la temporada, és irreal perquè lògicament el Girona, amb jugadors com Stuani, Bernardo o Samu Sáiz a la plantilla, l'excedeix i de molt. El vistiplau de la Lliga permet l'entitat de Montilivi sobrepassar el topall fixat en més del doble i enfilar-se cap a una mica més de 10 milions d'euros. El Girona manté una xifra molt baixa perquè continua amb el pla de reducció de despesa per tal d'ajustar el límit salarial. En aquest sentit, el club ha decidit no fer servir encara els 3 milions que li pertocaven del CVC (fons d'inversió d'ajuda als clubs). A més a més, la Lliga no comptabilitza en el càlcul ni l'ampliació de capital recent ni tampoc algunes partides de patrocinadors o ingressos els dies partit. El club, de mica en mica, va posant-se el dia però.

Els límits salarials de la Segona Divisió SD Eibar: 30,156 milions Reial Valladolid: 29,034 milions CD Leganés: 26,443 milions SD Osca: 18,667 milions Màlaga CF: 12,789 milions Reial Societat B: 12,493 milions UD Las Palmas: 11,967 milions UD Almeria: 10,336 milions Reial Sporting: 9,751 milions Reial Oviedo: 9,595 milions CD Tenerife: 9,119 milions Eivissa FC: 7,617 milions AD Alcorcón: 7,104 milions CF Fuenlabrada: 6,651 milions FC Cartagena: 6,142 milions SD Ponferradina: 5,834 milions Reial Saragossa: 5,708 milions CD Mirandés: 5,701 milions Burgos CF: 5,502 milions CD Lugo: 4,872 milions SD Amorebieta: 4,618 milions Girona FC: 3,987 milions