La incidència de la pandèmia del coronavirus va a la baixa. Les dades epidemiològiques són cada cop més positives, pel que les actuals mesures es relaxaran una altra vegada, com està passant en les darreres setmanes. El nou paquet de normes també afecta els esdeveniments esportius, els que se celebren a l’exterior i en instal·lacions tancades. S’amplia la capacitat dels estadis i pavellons, pel que a Montilivi i Fontajau es respirarà una mica més, acostant-se poc a poc a la desitjada normalitat.

El Procicat ha acordat que augmenti l’aforament màxim de tots aquells estadis de més de 10.000 persones. Es passarà del 40 per cent actual al 60. En els últims partits de Lliga, la capacitat estava limitada als 4.480 espectadors. Menys en podien ser abans, en les dues primeres jornades contra l’Amorebieta i l’Sporting, amb el límit fixat en el 30 per cent. Aquesta nova mesura tindrà incidència directa en la visita aquest dilluns de l’Almeria. L’estadi podrà encabir un total de 6.720 aficionats. En aquest sentit, el Girona va assignar el dilluns d’aquesta mateixa setmana les entrades disponibles entre els abonats i ara, veient quin és l’escenari, té previst repartir-ne 2.240 més. La intenció és fer-ho aviat. Ara caldrà veure quina és la resposta del públic en un horari poc habitual: un dilluns a les nou de la nit. De moment, la millor entrada d’aquesta temporada són els 3.534 espectadors de fa dos partits amb el Valladolid (1-0).

Fontajau, també

En aquells esdeveniments esportius que se celebrin en espais tancats la cosa també canvia. En els pavellons amb una capacitat de menys de 10.000 persones es manté un aforament límit del 70 per cent i si la instal·lació compleix les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades i garanteix mesures de control d’aglomeracions, el número màxim d’assistens passa dels 3.000 als 3.500 espectadors amb grups sectoritzats. És aquest el cas de Fontajau, que encara no ha acollit partits del Bàsquet Girona o l’Spar Girona. Serà avui quan l’Uni s’estrenarà, tot i que no serà amb la nova normativa.