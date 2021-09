Quatre mesos després que la Junta General d’Accionistes aprovés dues ampliacions de capital per valor de 3,9 i de fins a 16 milions d’euros, el Girona va anunciar ahir que les ha culminat amb èxit. La segona ha estat finalment de 19.995.960 euros que, juntament amb la primera de 3,9 milions, han de permetre l’entitat, entre altres, corregir el dèficit de la temporada passada i l’excés de límit salarial que arrossega l’equip. Cal recordar que el club va aprovar el desembre passat un pressupost de despesa a l’exercici 2020-21 és de 23,8 milions d’euros, amb una previsió inicial d’un resultat negatiu de la vora de 8 milions d’euros. Aquestes ampliacions de capital no faran que variï el pastís accionarial del Girona que continua repartit de la mateixa manera que fins ara. És a dir, el City Football Group és el màxim accionista amb un 47% de les accions, l’empresari bolivià, Marcelo Claure, és el segon (35%) i Pere Guardiola, el tercer, amb un 16% de l’entramat.

El calaix del Girona respira una mica amb la culminació de les dues ampliacions de capital. Dels 20 milions de les dues ampliacions, la meitat ja s’han destinat a cobrir pèrdues de la temporada passada. D’aquesta manera, deu milions han servit per cobrir el deute previst de 8 milions de l’exercici passat i cobrir les altres pèrdues que hagin anat apareixent els darrers mesos.

Les limitacions econòmiques provocades per la pandèmia però, sobretot, per no haver aconseguit el retorn a Primera Divisió en les dues temporades després del descens, han obligat el club a fer mans i mànigues aquest estiu, i també l’anterior, a l’hora d’equilibrar la plantilla. El límit salarial, que LaLliga farà públic entre avui i demà, continua sobrepassat però de mica en mica el Girona el va corregint. En aquest sentit, LaLliga per normativa, només permet els equips de Segona A dedicar el 25% d’una ampliació de capital a millorar el límit salarial.

D’aquesta manera, això farà que només 2,5 milions vagin destinats per a la plantilla, cos tècnic i filial (àmbits que engloba el límit salarial de la lliga). Malgrat aquest ingrés de 2,5milions, el Girona continua amb el límit salarial excedit, i compta amb un permís de la Lliga extraordinari, de què també gaudeixen altres clubs, arran dels efectes de la pandèmia. El club ha reduït la despesa en aquest àmbit gràcies als traspassos de Mojica (1 milió) i Sylla (1 milió) i de Ramalho (700.000). A més a més, la sortida de Mojica ha permès el Girona estalviar-se un bon pessic. L’adéu de Gumbau també ha alliberat força massa salarial aquesta temporada.

Amb només el permís per destinar 2,5 milions a la plantilla, la resta de capital ingressat amb les ampliacions (7 milions) es queda al club com a patrimoni i per cobrir despeses que puguin anar sorgint.